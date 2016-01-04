T24 LogoT24 Logo
Spor

Nefesleri kesen maçta Valencia ile Real Madrid yenişemedi

La Liga'da Valencia ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı

04 Ocak 2016 01:30

İspanya La Liga'da Valencia ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı.

İspanya La Lig'da haftanın maçında Real Madrid, Valencia deplasmanına konuk oldu. Özellikle ikinci yarısı büyük çekişmeye sahne olan maçta gakip çıkan olmadı. Valencia'nın gollerini Dani Parejo (p) ve PacoAlcacer atarken Real Madrid iki golünü Karim Benzema ve Gareth Bale'in ayağından buldu. Real Madrid'de Mateo Kovacic 68. dakikada kırmızı kart gördü.

Büyük kapışmaya sahne olan maçta özellikle son dakikalar nefesleri kesti. Eurosport'taki habere göre, önce Cristiano Ronaldo ve Gareth Bale kale önünde müsait pozisyonu değerlendiremezken dönen top Valencia'nın kontratağı oldu. Bu hücumda kaleciyle karşı karşıya kalan Alvaro Negredo topu ağlarla buluşturamazken, seken topta Andre Gomes kaleci keylor Navas'ın da yerinde olmadığı pozisyonda dışarı gönderdi. Bu pozisyonun dönüşünde ise Luka Modric'in defansın arkasında harika pasında topu sol çaprazda çok güzel kontrol eden Bale, aynı güzellikte bir vuruş yapamadı ve topu üstten auta gönderdi.

Barcelona'nın da puan kaybettiği haftada Real Madrid bu sonuçla puanını 37 yaptı ve 3. sıradaki yerini korudu. Valencia'da kötü giden sezonda 23 puanla 11. sırada kaldı.

ETİKETLER

valenciareal madridmaçla ligahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24