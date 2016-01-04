Nefesleri kesen maçta Valencia ile Real Madrid yenişemedi

İspanya La Liga'da Valencia ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı.

İspanya La Lig'da haftanın maçında Real Madrid, Valencia deplasmanına konuk oldu. Özellikle ikinci yarısı büyük çekişmeye sahne olan maçta gakip çıkan olmadı. Valencia'nın gollerini Dani Parejo (p) ve PacoAlcacer atarken Real Madrid iki golünü Karim Benzema ve Gareth Bale'in ayağından buldu. Real Madrid'de Mateo Kovacic 68. dakikada kırmızı kart gördü.

Büyük kapışmaya sahne olan maçta özellikle son dakikalar nefesleri kesti. Eurosport'taki habere göre, önce Cristiano Ronaldo ve Gareth Bale kale önünde müsait pozisyonu değerlendiremezken dönen top Valencia'nın kontratağı oldu. Bu hücumda kaleciyle karşı karşıya kalan Alvaro Negredo topu ağlarla buluşturamazken, seken topta Andre Gomes kaleci keylor Navas'ın da yerinde olmadığı pozisyonda dışarı gönderdi. Bu pozisyonun dönüşünde ise Luka Modric'in defansın arkasında harika pasında topu sol çaprazda çok güzel kontrol eden Bale, aynı güzellikte bir vuruş yapamadı ve topu üstten auta gönderdi.

Barcelona'nın da puan kaybettiği haftada Real Madrid bu sonuçla puanını 37 yaptı ve 3. sıradaki yerini korudu. Valencia'da kötü giden sezonda 23 puanla 11. sırada kaldı.