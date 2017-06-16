Zeytinliklerden sonra meralar da kanun tasarısından çıkarıldı

Meclis Genel Kurulu’nda görüşmelerine devam edilen ve Mera Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören, ‘Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nda yer alan 36. ve 37. maddeler tasarıdan çıkarıldı. Maddelerin tasarıdan çıkarılması ile zeytinlik sahalarının ardından meraların da sanayiye açılmasının önüne geçilmiş oldu. Kıyıları il31. maddenin de değiştirilmesi teklif edildi.

Hükümet tarafından hazırlanan ve ‘Üretim Reformu Paketi’ olarak adlandırılan tasarı ile zeytinlik sahalarının ve meraların sanayi tesislerine açılması öngörülüyordu.

TBMM Genel Kurulu’nda dün gece saatlerinde gerçekleştirilen oturumda verilen önergeler ile teklifte yer alan ve meralarda ‘kamu yararı durumunda endüstri, teknoloji geliştirme, organize sanayi bölgeleri, serbest bölge yapımına’ izin veren 36. ve 37. maddeler tasarıdan çıkarıldı.

Teklifin görüşmeleri sırasında Genel Kurul’da konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Orhan Sarıbal, mera alanlarında yaşanan daralmaların giderek arttığını belirtti. Mera alanlarında yaşanan daralmanın hayvancılığa dönük olumsuz etkilerine de dikkati çeken Sarıbal şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin ilk yıllarında yani 1928 yılında işlenen toplam arazilerin yedi katı kadar mera var. O tarihlerde, 46 milyon hektar olan çayır, mera varlığımız, bugün ne yazık ki 15 milyon hektara kadar düşmüş durumda.

"48 milyon hektardan geldiğimiz 15 milyon hektar alana düşüş meselesinin özü, ne yazık ki telafisi mümkün olmayan zararların sonucudur. Giden mera alanı bir daha geri dönmüyor. Bu mümkün değil, ama bu ülkede nüfus sürekli artıyor, insanımız sürekli artıyor ve gıda egemenliği, gıda güvenliği üzerinden mutlaka ve mutlaka meralara ihtiyacımız var. Merasız bir hayvancılığı yapma imkânımız yok."

31. maddenin değiştirilmesi teklif edildi

Öte yandan görüşülmekte olan 485 sıra sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 31'inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi teklif edildi:

MADDE 31- 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"e) Trabzon ve Zonguldak illerinde 24/5/1933 tarihli ve 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu kapsamında kalan sağlık tesisleri hariç olmak üzere, Sağlık Bakanlığının önerisi ve Bakanlar Kurulunca alınacak kamu yararı kararı doğrultusunda kurulacak sağlık tesisleri ve alternatif alan bulunmaması durumunda 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununa göre kurulan, işletilen ve mevcut en iyi teknikleri kullanan endüstri bölgeleri,"

Ne olmuştu?

Zeytinlik sahaların yatırıma açılmasına izin veren teklifin gündeme gelmesinin ardından, muhalefet milletvekilleri, sanatçılar, yaşam savunucuları ve üreticilerinden gelen tepkilerin artması üzerine tasarı komisyona geri çekilmişti.

Komisyonda yeniden yapılan görüşmelerde, “Kamu yararı kararı alınmış yatırımlar” için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına yönelik düzenlemeyi içeren 2’nci maddenin tasardan çıkarılmasına karar verilmişti.

Zeytinlik sahalarına ilişkin maddelerin tasarıdan çıkarılmasının ardından ise itirazlarını dile getirmeye devam eden yaşam savunucuları, ‘sıra meralarda’ diyerek mera alanlarının sanayiye açılmasına izin veren maddelerin de tasarıdan çıkarılmasını istemişti.