Orhan SENCER/BALIKESİR, (DHA) - TÜRKİYE\'nin en büyük müzik etkinliklerinden \'Zeytinli Rock Festivali\'nin ikinci gününe Teoman damgasını vurdu.

Balıkesir’in Edremit İlçesi\'ne bağlı Zeytinli Beldesi\'nde önceki gün başlayan festivalin ikinci gününde Teoman sahne aldı. Sanatçı, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Ana sahnede dün Teoman’ın yanı sıra manga, Seksendört, Flört, Tuna Kiremitçi, Niyazi Koyuncu ve Set, Yüzdeyüz Müzik sahnesinde ise, Neyse, Sena Şener, Cihan Mürtezaoğlu, Pelin Gedik, Kalabalık Bando, 3 Deyince, Kendimden Hallice ve Silverlines da konser verdi.

Milyon Yapım tarafından Umut Kuzey genel koordinatörlüğünde organize edilen festivalde bugün ana sahnede Athena, Selda Bağcan & Boom Pam, Ceylan Ertem, Pinhani, Adamlar, Pera ve Çamur, Yüzdeyüz Müzik sahnesinde YÖKŞ, Ezgi Aktan, Supernova, Mustafa Gökay Ferah, Mai, Vokalemun, Ayrık Otu ve Yıldıztozu sahne alacak.

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