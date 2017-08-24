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Kültür-Sanat

Zeytinli Rock Festivali rekorla başladı

Orhan SENCER/BALIKESİR, (DHA) - TÜRKİYE'nin en büyük müzik etkinliklerinden 'Zeytinli Rock Festivali' başladı

24 Ağustos 2017 15:58

Orhan SENCER/BALIKESİR, (DHA) - TÜRKİYE\'nin en büyük müzik etkinliklerinden \'Zeytinli Rock Festivali\' başladı.
Balıkesir’in Edremit İlçesi\'ne bağlı Zeytinli Beldesi\'nde dün başlayan festivalde ana sahnede; Mor ve Ötesi, Feridun Düzağaç, Moğollar, Pilli Bebek, Yeni Türkü, İskender Paydaş ve What da Funk sahneye çıktı. Yüzdeyüz Müzik Sahnesi\'nde ise; Son Feci Bisiklet, Palmiyeler, Gökcan Sanlıman, Utepils, Opikap, Sweet Shadow, Sokak Lambası ve Umut Utku konser verdi.
Milyon Yapım tarafından Umut Kuzey genel koordinatörlüğünde organize edilen festivalde bugün ana sahnede; Teoman, manga, Seksendört, Flört, Tuna Kiremitçi, Niyazi Koyuncu ve Set, Yüzdeyüz Müzik sahnesinde ise, Neyse, Sena Şener, Cihan Mürtezaoğlu, Pelin Gedik, Kalabalık Bando, 3 Deyince, Kendimden Hallice ve Silverlines konser verecek.
HARUN KOLÇAK ANILDI
What da Funk grubu, yakın zamanda hayatını kaybeden Türk pop müziği sanatçısı Harun Kolçak’ı andı. Grup, 15 Eylül’de piyasaya çıkacak albümlerinde yer alan Harun Kolçak’ın son bestelerinden “İstersen” adlı şarkıyı söylerken, vokalist Gülçin Ergül sahnede “Bu şarkıyı seslendirmekten dolayı çok duygulandık. Yaşasaydı bugün aramızda olacaktı. Onun gibi büyük bir müzisyenle çalıştığımız için gurur duyduk” ifadesini kullandı. Konser sırasında Harun Kolçak\'ın fotoğrafı da sahneye yansıtıldı.
FESTİVALE REKOR KATILIM
Geçen yıınl ilk gününde yaklaşık 20 bin kişiyi ağırlayan Zeytinli Rock Festivali’ne bu yılın ilk gününde 30 bine yakın kişi katıldı. İlk gününde tarihinin katılım rekorunu kıran festival, 27 Ağustos’a kadar sürecek ve Türk Rock Müziği\'nin önde gelen isimlerini ağırlayacak.

FOTOĞRAFLI

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