Zeytin Ülkesi Balıkesir: Ölmez ağacın meyvesinden yapılan tariflerle dolu yeni bir kitap

T24 Yaşam

Gourmand Cookbook Award (Dünya Yemek Kitapları Yarışması) 2019’da ‘peynir ve süt’ kategorisinde, Almanya, Kanada ve Fransa'nın da bulunduğu 12 finalist arasından dünyanın en iyisi seçilen ‘50 Peynirli Şehir Balıkesir’ kitabının yazarları Neşe Aksoy Biber ve Berrin Bal Onur, Balıkesir’deki peynir çalışmalarının ardından bu kez yeni yayımlanan ‘Zeytin Ülkesi Balıkesir’ kitabıyla meraklı okurların karşısındalar.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle hazırlanan ‘Zeytin Ülkesi Balıkesir’in lansmanında, kitabın, “Balıkesir zeytinciliğinin köklü geçmişinin bölge zeytinciliğinin ulusal ve uluslararası değere dönüşmesini sağlayacak öncü çalışmalara ilham olması amacıyla” hazırlandığı açıklandı. Sunumda, “albüm-kitabın zeytinin bölge ekonomisindeki önemini ve bölgedeki ‘zeytin değer zincir’ içinde yer alan saha çalışmalarını anlatan eşsiz bir kaynakça özelliği taşıdığı” söylendi.

Neşe Aksoy (solda) ve Berrin Bal Onur

Neşe Aksoy Biber ve Berrin Bal Onur’un 2019-2021 yıllarını kapsayan saha çalışmalarının yanı sıra yazılı ve sözlü 300'den fazla kaynakla desteklenen kitaba çok sayıda yazar, şair ve akademisyen de katkı sağladı.

Yaklaşık iki yılda 170'ten fazla kişiyle görüşülerek hazırlanan ve beş bölümden oluşan 555 sayfalık albüm-kitapta, zeytinin üretimi, dokusu, kültürü; Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Havran ve Marmara Adası’nı kapsayan Balıkesir’in zeytin yolları, zeytinyağlı sofraların zenginliği ve tariflerle birlikte pek çok bilgi yer alıyor.

Kitaba, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden ve çok yakın bir sürede D&R mağazalarından ulaşılabilir.

Berrin Bal Onur kimdir?

1969 yılında İstanbul'da doğan Berrin Bal Onur, satış yöneticisi olarak başladığı kariyerine, Sabah ve Hürriyet dergi gruplarının çeşitli yayınlarında reklam koordinatörü olarak devam etti.

1993-1994 yılları arasında İngiltere'de satış-pazarlama eğitimi aldı. Özel radyo yayıncılığının yeni geliştiği dönemde Show TV yayın grubu radyolarının satış organizasyonlarını yapılandırdı.

2000 yılında Neşe Aksoy Biber ile birlikte peynir ve yöresel ürünler konusunda uzmanlaşmış Antre Gourmet'yi kurdu. 2007 yılında MSA/City&Guilds Uluslararası Profesyonel Aşçılık Okulu diplomasına sahip oldu.

Neşe Aksoy Biber ile birlikte yazdıkları ‘Peynir Aşkına’ ve ‘50 Peynirli Şehir Balıkesir’ adlı iki kitabı bulunan Onur, peynirle ilgili danışmanlık, eğitim, araştırma ve gezi çalışmalarını sürdürüyor

Yönetiminde olduğu Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'nın dar gelirli kadınların ekonomik durumlarını ve yaşam kalitelerini güçlendirme çalışmaları içinde yer almakta olan Berrin Bal Onur, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı/YUciTA üyesi.

Neşe Aksoy Biber kimdir?

1971 yılında Adana’da doğan Neşe Biber, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Programcılığı Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı bölümde iletişim yüksek lisansını tamamladı.

İş hayatına Sabah dergi grubu reklam bölümünde başlayan Biber, kariyerine Akşam gazetesinde reklam müdürü, ardından CNN Türk’te reklam grup koordinatörü olarak devam etti. 2000 yılında Digiturk’te Pazarlama ve Projeler koordinatörü görevini üstlendi. Bu dönemde şirketin kurumsal kimlik çalışmalarını, e-ticaret ve pazar geliştirme faaliyetlerini yürüttü.

2000 yılında kurucusu olduğu peynir ve yöresel ürünler konusunda uzmanlaşmış şirketi Antre Gurme ile gurme gıda sektöründeki çalışmalara başladı.

Berrin Bal Onur ile birlikte yazdıkları ‘Peynir Aşkına’ ve ‘50 Peynirli Şehir Balıkesir’ adlı iki kitabı bulunan Biber, peynirle ilgili danışmanlık, eğitim, araştırma ve gezi çalışmalarını sürdürüyor. Bimer, Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı /YUCITA üyesi.