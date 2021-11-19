Zeytin festivaline zeytin ağaçlarını kesen firma sponsor oldu

Çine'de 20-21 Kasım tarihlerinden düzenlenecek zeytin festivaline maden firmasının sponsor olması çevrecilerin tepkisine neden oldu. Ekoloji örgütleri, festivalin sonlandırılmasını talep etti.

Aydın'ın önemli tarım merkezlerinden Çine'de, bu sene ilk kez 20-21 Kasım tarihlerinde 'Uluslararası Organik Memecik Zeytin ve Zeytinyağı Festivali' düzenlenecek. Ancak festivale Çine'de faaliyet yürüten maden firmalarının sponsor olması, ekoloji örgütlerinin tepkisine neden oldu.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre; zeytin ağaçlarına zarar veren Kaltun Madencilik'in festival sponsoru olarak açıklandığını belirten Aydın Ekoloji ve Yaşam Platformu (AYEP) ile Çine Yaşam Platformu (ÇİYAP) ortak basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, maden firmalarının sponsor olmasına tepki gösterilerek "Ölmez ağacını öldürenler sponsor oldu" denildi.

Geçen hafta Milas'ta "Zeytin Hasadı Şenliği" düzenlenmiş, yörede zeytin ağaçlarını kesen firmaların şenliğe sponsor olması halk tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Yöre zeytinlerinin ve geçmişten gelen zeytincilik kültürün tanıtıldığı şenliklere bu kez Çine'de tepki gösterildi. Festival yapılmasından rahatsız olmadıklarını, bunu coşkuyla karşıladıklarını belirten ekoloji örgütleri, maden firmalarının sponsorluğunun ise yanlış olduğunu belirtti.

AYEP ve ÇİYAP tarafından hazırlanan ortak basın metninde; "Maalesef bu festivalin sponsoru Kaltun Madencilik. Festivalin tanıtım afişinde Büyükşehir Belediye Başkanı ile Çine Belediye Başkanı'nın isimlerinden evvel Güney Ege Zeytinciler Derneği Başkanı unvanıyla madenci Osman Aydın'ın ismi yazılmış. Başka bir afişte de Mehmet Zengin Köfte'nin ismini görüyoruz. O da bizi yine Kaltun Maden'e götürüyor" ifadeleri kullanıldı.

Sosyal demokrat belediyelerin, zeytine sponsor olmaları için zeytin ağacı kesen firmaları bulduğunu belirten çevreciler, doğaya zarar veren firmaların kendilerini bu şekilde "yeşile boyadığını" belirterek, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ve Çine Belediye Başkanlığı’nı, bu maden şirketinin sponsorluğuna son vermeye çağırıyoruz" dedi.