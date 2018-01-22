'Zeytin Dalı' harekâtında 3. gün | TSK, Azez'den operasyona başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtı üçüncü gününe girdi. Pazar günü saat 11:05'de başlatılan kara harekâtı kapsamında 15 nokta YPG'den alındı, 17 tuzaklı mayın bölgesi temizlendi.

Akşam saatlerinde açıklama yapan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Zeytin Dalı Harekâtı'nın terörist kalmayıncaya dek süreceğini" söyledi. Akar, "Karşımızda sadece PKK/YPG yok DEAŞ'da var. Amaç hem bölge hem ülke için istikrarın sağlanması. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Bizim istilai bir tutumumuz yok" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım da, "Şu ana kadar asker kaybımız yok, 170'den fazla hedef imha hedildi" dedi.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da Afrin'deki operasyona ilişkin yaptığı açıklamada "Hedef terör örgütlerinin barınakları, silahları, üsleridir. Sivillerin zarar görmemesi için azami itina gösterilmektedir" açıklaması yaptı.

Afrin operasyonunun nerede sona ereceğine ilişkin Rusya'ya söz verilip verilmediği konusundaki bir soruyu yanıtlayan Bozdağ, "Zeytin Dalı Harekatı'nın hedefi Afrin bölgesini terörden temizleyerek güvenli bir bölge haline getirmektir. Biz bunu açıkladık. Bunun için Rusya'ya veya herhangi bir devlete bir söz vermeye, pazarlık yapmaya gerek yok" dedi.

TIKLAYIN - Başbakan'dan 'Zeytin Dalı Harekâtı' açıklaması: Şu ana kadar asker kaybımız yok, 170'den fazla hedef imha edildi

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Ankara Sanayi Odası Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok, olay terör koridorunu yok etme meselesidir. Bunun bedelini ödeyecekler. Bu konudaki kararlılığımız ortadadır. Ne dedik; Afrin, hallolacaktır. Afrin'den geri adım atmak yok. Diyor ya, 'Nereye gidiyorsunuz' sorusuna cevap, 'Kızılelmaya' gidiyoruz " diye konuştu. ABD'yi Afrin operasyonuna yönelik tutumundan dolayı eleştiren Erdoğan, "ABD'den dürüstlük görmedik, Rusya ile yola devam ediyoruz" diye ekledi.

Anadolu Ajansı (AA), harekâtın dördüncü gün için planlanan noktaya ulaşıldığı, TSK ve ÖSO'nun sınırdan 7.5 kilometre içeri girdiği bilgisini aboneleriyle paylaştı.

Öte yandan TSK unsurlarının, öğlen saatlerinde Azez'den de operasyona başladığı bilgisi verildi. Zırhlı birlikler ve komanda unsurları Azez'den Afrin'e doğru hareket ediyor.

69 köye girildi

Özellikle Kırıkhan-Hassa hattının karşındaki Afrin’e bağlı Raco, Şedia ve Surki bölgelerinde çatışmaların yoğunlaştığı ifade edildi, 21 nokta kullanılamaz hâle getirildi. 130 kilometre genişlik ve 7-9 kilometre derinlikteki operasyon sahasında TSK, MİT ve ÖSO eşgüdümlü faaliyet yürüttü. Afrin’e 9 koldan ilerleyen birlikler, YPG kontrolündeki 69 köye girdi. Raco ve Bülbül beldelerine bağlı Şengal, Kurni, Bali, Edamanlı köyü ile Kita, Kordo ve Bibno çiftlikleri, Suriye Tel Tepesi, 240. Tepe ve 2 tepe daha ele geçirildi.

Sınırın Türkiye tarafında kurulan 7 askeri üsten 3’ünün, “ileri askeri üs” olarak Raco, Kırmızı Köy ve Şedia’ya taşınacağı kaydedildi. Alandaki 2 bin 150 kişilik öncü askeri kuvvete, alan kontrolü sağlayacak bin kişilik grubun ekleneceği öğrenildi.

TSK ve ÖSO, Afrin'in doğusundaki Azez'den öğle saatlerinde başlattığı saldırıyla Burseya Dağı'nı tamamiyle kontrol altına aldı. Burseya Dağı'nda en az 10 YPG üyesinin yakalandığı iddia edildi.

Afrin'in kuzeyinden giren TSK ve ÖSO unsurları, Bülbül beldesine bağlı Şeyh Badi, Marso ve Haftar köylerini de ele geçirdi. Böylece harekatın 3. gününde toplam 15 noktada kontrol TSK ve ÖSO'nun kontrolüne geçmiş oldu.

Birleşmiş Milletler, 'Afrin' gündemiyle toplanıyor

"Zeytin Dalı" Harekâtı, bugün Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın talebi üzerine Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde görüşülecek. Oturumun, Türkiye saati ile 18:00'de başlaması planlanıyor.

Jean-Yves Le Drian'ın çağrısı sonrası Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa veya bir başka ülke bu konuyu BM'ye götürürse terör örgütü yanında olan bir ülke konumuna düşer" demişti.

"Türkiye bizi uyardı"

ABD Savunma Bakanı James Mattis, harekât öncesi Türk yetkililerin kendilerini uyardığını kaydetti. "Türkiye açık sözlü davrandı" diyen Mattis, sözlerinin devamında Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayarak "Meşru güvenlik endişeleri var" ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, harekâtı değerlendirdiği açıklamasında, ABD’nin Suriye’deki tek taraflı eylemlerinin Türkiye’yi çıldırttığını söyledi.

1 asker şehit oldu

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 22 Ocak 2018 tarihinde Kilis/Gülbaba Köyü güneydoğusunda girilen çatışmada bir asker yaşamını yitirdi.

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 22 Ocak 2018 tarihinde Kilis/Gülbaba Köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

Dün neler yaşandı?

Genelkurmay Başkanlığı'nca, harekât kapsamında sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisinden oluşan 45 hedefin daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 32 uçak tarafından imha edildiği bildirildi.

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Hatay'ın ilçesi Reyhanlı'ya dün 11 roket atıldı. Saldırılarda 1 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 37 kişi yaralandı. Askeri kaynaklar füzelerin atıldığı noktaların imha edildiğini aktardı.

Anadolu Ajansı'nın (AA), abonelerine servis ettiği haberde "TSK, ÖSO'yla birlikte Afrin toprakları içinde yaklaşık 5 kilometre kat etti" bilgisine yer verildi. Doğan Haber Ajansı (DHA) Diyarbakır'dan ve Konya'dan savaş uçaklarının havalandığını duyurdu. Reuters ise Özgür Suriye Ordusu'na mensup 25 bin kişinin, Afrin harekatına katıldığını iddia etti.

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Harekâta ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Kan dökülmesin' diyorlar. Sen ne diyorsun ya, sen ne diyorsun? Böyle bir süreç başladığı zaman burada şehadet de olur, gazi de olur, kan da olur" diye konuştu. Erdoğan, harekâtın en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

Başbakan: Operasyon 4 safhada gerçekleştirilecek

Dün İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, "Zeytin Dalı" harekâtının 4 safhada gerçekleştirileceğini, 30 kilometre derinliğinde bir 'özel güvenlik bölgesi' oluşturulacağını açıkladı. Yıldırım, şu ana dek herhangi bir askerin yaralanmadığını bildirdi. Yıldırım operasyonun Türkiye ekonomisine zarar vermeyeceğini söyleyerek, harekâtın "Saldırıları durdurmak" için yapıldığını anlattı.

"153 hedef ateş altına alındı"

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, PKK, PYD ve IŞİD tarafından sığınak, barınak, mühimmat deposu olarak kullanıldığı ifade edilen 153 hedefin ateş altına alındığı duyuruldu; harekâtın planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi.

Görüntü yayınlandı

TSK'nın dün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada ise "PYD'nin mühimmat deposu olarak kullandığı" bir tünelin vurulma anına ilişkin görüntülere yer verildi. Görüntülerde, tünelin giriş noktasına isabet eden mühimmatın patlaması ve tünelin diğer ucundan dumanların yükselmesi görülüyor.

"Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da harekâtın Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduğu vurgulandı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Zeytin Dalı Harekatı, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere yürütülmektedir. Zeytin Dalı Harekatı, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak yürütülmekte, sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.”

Operasyonun ilk gününde neler yaşandı?

20 Ocak 2017 günü TSK tarafından yapılan açıklamada, operasyonun sadece 'PKK/KCK/PYD-YPG'ye yönelik olmadığı, IŞİD mevzilerinin de hedef alındığı bildirilmişti. Açıklamada operasyonun, Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan "Meşru Müdafaa Hakkı" çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği ifade etmişti.

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"113 PYD hedefinden 108’i vuruldu"

TSK tarafından önceki gün (20 Ocak 2017) saat 20:30'de yapılan ikinci açıklamada da operasyondaki gelişmelerle ilgili olarak bilgi verilmişti. Yedi bölgede belirlenen 113 PYD hedefinden 108'inin vurulduğu belirtilen TSK açıkalamasında, PYD’nin kontrolünde bulunan Minniğ askeri havaalanı da vurulan hedefler arasında sayılmıştı. Açıklamada şunlar kaydedilmişti:

“Harekâta katılan 72 uçak müteakip görevlere hazırlık için emniyetle üslerine dönmüşlerdir” denildi. Açıklamada "Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir."

TIKLAYIN - TSK: Afrin harekâtına katılan 72 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir