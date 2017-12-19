T24 LogoT24 Logo
Magazin

Zeynep Turan 2018 burç yorumlarıyla Ankara CEPA'da

İSTANBUL-(DHA)-SOSYAL medyada 'Twitburc' adıyla da tanınan ünlü astrolog Zeynep Turan, Cepa Alışveriş Merkezi'nde  "Yeni yılda burçları neler bekliyor?" konulu söyleşisinin ardından, "2018 Burç Yorumları - Dünya Değişiyor” adlı son kitabını Ankaralı okurl

19 Aralık 2017 20:09

İSTANBUL-(DHA)-SOSYAL medyada \'Twitburc\' adıyla da tanınan ünlü astrolog Zeynep Turan, Cepa Alışveriş Merkezi\'nde  \"Yeni yılda burçları neler bekliyor?\" konulu söyleşisinin ardından, \"2018 Burç Yorumları - Dünya Değişiyor” adlı son kitabını Ankaralı okurları için imzalayacak.

Yeni yıla sayılı günler kala 2018\'den beklentiler ve bu beklentilerin ne kadar gerçekleşeceğine dair astrologların yorumlarının da ne olacağı merak konusu olmaya başladı. Astrolog  Zeynep Turan, 2018 yılında herkesi eskiye oranla net, kararlı, keskin, adaletli, mücadeleci günlerin beklediğini söylüyor ve \"Değişim kaçınılmaz’’ diyor. Turan, CEPA Alışveriş Merkezi\'ndeki söyleşisinde yılın en zorlayıcı, en kararlı, en kazançlı, en şanslı dönemlerinden hangileri olduğunu anlatacak ve burç yorumları yol haritasını sunacak.

\"GÖKYÜZÜ YENİ YIL İÇİN NELER SÖYLÜYOR?\"

Dünya gündemini çok yakından ilgilendiren konulara ilişkin gökyüzünün neler ifade ettiğini ve politikaların gidişatından söz edecek olan Turan, 2018 yılında astrolojiden yola çıkarak, hem kişisel hem de ülke gündeminde neler olacağını astrolog yaklaşımıyla anlattıktan sonra soruları cevaplayacak. Turan 23 Aralık saat 15.00 CEPA Alışveriş Merkezi\'ndeki söyleşisinin ardından \"2018 Burç Yorumları-Dünya Değişiyor\" adlı son kitabını da Ankaralı hayranları için imzalayacak.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Zeynep Turan Cepa Alışveriş MerkeziBurç YorumlarıDünya Değişiyor”AnkaralıYeniAstrologTuranTuran CEPA Alışveriş MerkeziYENİ YILNELER SÖYLÜYORAralıkCEPA Alışveriş MerkeziBurç YorumlarıDünya Değişiyor"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24