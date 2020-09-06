Zeynep Tuğçe Bayat: Cansel Elçin’le aşkımız magazin sayesinde başladı

İki yıldır sevgili olan ve geçtiğimiz günlerde evlenen oyuncu Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, “Birlikte bir şey ürettikten sonra bu hayatta her şeyi birlikte çözebilirsiniz” dedi. Bayat, aşklarının magazin sayesinde başladığını söyledi.

Hürriyet gazetesinden Hakan Gence’ye konuşan Elçin, “Zor bir dönemden geçiyordum. Biraz bunalımdaydım. Babamı kaybetmiştim. Hayatımda başka kayıplar da olmuştu, içime kapanmıştım. Tuğçe bana el uzattı, beni karanlıklardan çıkardı.” diye konuştu.

Bayat, “Cansel’in ‘Frankenstein’ oyununu izlemeye gittim. Sonra arkadaşlarla beraber oturup sohbet ettik. Saat geç oldu, kalktık. Tam ayrılacakken bir anda belimden tutup çekti ve bir buse kondurdu. O an flaşlar patladı. Hem öpücük hem de bir anda patlayan flaşlardan şoke oldum. Ertesi gün magazindeydik. Cansel’e ‘Arkadaşız, zaten bir ilişki istemiyorum’ gibi şeyler söyledim.” ifadesini kullandı.