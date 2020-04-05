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Kültür-Sanat

Zeynep Ocak, oyuncu Ezgi Çelik'e anlattı: Sobelemeyi bırakın daha kaleyi görmedim

05 Nisan 2020 16:44

Ve SOBE artık Podbee ile elele tüm podcast platformlarında! Oyuncu Ezgi Çelik’in hazırlayıp sunduğu SOBE'nin bu hafta ki konuğu Zeynep Ocak.

“Ben kendime iyi biri demem, diyemem. İyi olmak bana kalmadı yani” diyerek 'Karantina Podcast'inin açılışını yapıyor.

Teşekkürler Zeynep Ocak. 

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