Zeynep Ocak, oyuncu Ezgi Çelik'e anlattı: Sobelemeyi bırakın daha kaleyi görmedim

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p><a rel="nofollow" href="https://dinle.podbee.co/sobe/">Ve SOBE artık Podbee ile elele tüm podcast platformlarında!</a> Oyuncu <strong>Ezgi Çelik</strong>’in hazırlayıp sunduğu SOBE'nin bu hafta ki konuğu <strong>Zeynep Ocak</strong>.</p>\n<p><em>“Ben kendime iyi biri demem, diyemem. İyi olmak bana kalmadı yani”</em> diyerek 'Karantina Podcast'inin açılışını yapıyor.</p>\n<p>Teşekkürler Zeynep Ocak. </p>\n<p><iframe src="https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/4Gc9EyfDqfkPyqC2qRlZJy" width="100%" height="232" frameborder="0"></iframe></p>\n</body>\n</html>