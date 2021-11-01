Zeynep Demirel: Dininizin yozlaşmasını bu kadar dert edeceğinize ekonomimizi dert edin

Eski Fenerbahçe kalecisi ve futbol yorumcusu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel Cadılar Bayramı dolayısıyla kostümlü bir paylaşım yaptı. Cadılar Bayramı kutladığı için gelen eleştirilere Demirel, "Dininizin yozlaşmasını dert edeceğinize ekonomimizi dert edin" yanıtını verdi.

Demirel'in paylaşımı şöyle:

"Aslında Cadılar Bayramı kökeni hristiyanlık öncesine, paganizme dayanıyor diye uzun uzun başlayacağım ama vallahi üşendim. Popüler kültür şeyi işte. Eğlenceli, seviyoruz. Fazla anlam yüklemeyin. Dininizin yozlaşmasını bu kadar dert edeceğinize ekonomimizi dert edin. Sevgiler."