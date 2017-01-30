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Kültür-Sanat

Zeynep Casalini'den 'eşcinsellik' çıkışı: Dünyada ve ülkemizde onca ahlaksızlık varken...

"Eşcinselliğin ahlaksızlık görülmesini reddediyorum"

30 Ocak 2017 23:45

Ünlü şarkıcı Zeynep Casalini, “Dünyada ve ülkemizde onca ahlaksızlık varken, eşcinselliğin ahlaksızlık olarak görülmesini şiddetle reddediyorum" dedi.

Casalini, "İnsanlar kendi değerlerine dönseler, gerçekten insan olmanın ne demek olduğunu bir kere bilseler, her şey farklı olacak" ifadelerini kullandı.

Casalini, Milliyet Blog’tan Murat Fırat’ın sorularını yanıtladı. 

Casalini söyleşide fanlarına da şu mesajı iletti:

“Başöğretmen gibi bir şeyler söylemek istemem fanlarıma ama insan olmanın ne demek olduğunu hatırlamak lazım, aslında ne kadar da olmadığımızı! Evren içinde ne kadar küçük ama bir o kadar da önemli olduğumuzu unutmamalıyız. Buna ne kadar erken başarırsak, o kadar erken güzelleştireceğiz dünyayı. Yeni jenerasyondan okuyacak fanım varsa, tek kurtuluş yolunun bunları düşünmek olduğuna inanıyorum. İnsan kâinattaki en akıllı varlık; konuşabilen, iletişim kuran aynı zamanda en vahşisi; bir bebekten katliam yapabilen bir insana dönüşmek nasıl olabilir? Dünyaya barış getirebilmek için hepimizin uğraşması lazım. En çok da benim gibi göz önünde bulunan insanların yapması lazım ama benim meslektaşlarımdan çok az kişi bu konuda bir şeyler yapıyor ne yazık ki; bu yüzden çok üzülüyorum... Belki hepimizin toplanıp bir şeyler yapması gerekiyor; bu kanlı durumlara el atıp dur demeliyiz. Gençlerin daha çok bir şeylerle ilgilenmesini, doğru araştırmalar yapmasını istiyorum. Google'den araştırıp 3 satır okuyup bilgiliyim demek değil de, gerçekten herhangi bir konu hakkında "kimler ne demiş" diye okuyup, uzun uzun analiz yapıp beyni güzelleştirmek gerekiyor. Barış, sevgi ve mutluluk diliyorum...”

Söyleşinin tamamını şuradan okuyabilirsiniz.

 

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