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Kültür-Sanat

Zeynep Bastık, Jabbar ve birçok isim İzmir Cocktail Festival Sahnesi'nde

20 Ekim 2021 19:10

Bu sene 23 Ekim’de İzmir Arena'da gerçekleşecek olan İzmir Cocktail Festival'de yer alacak isimler belli oldu. 

Memleketi İzmir’de sahne performansı sergileyecek olan Zeynep Bastık'ın yanı sıra Jabbar, Güntaç Özdemir, Köfn, Hend ve Mertkan Akd gibi yerli sahnenin önemli isimleri festivalcilerle buluşacak. İzmir Cocktail Festival kapsamında miksoloji ve gastronominin önemli temsilcilerinden atölyeler, gün boyu sürecek eğlendirici aktiviteler, özgün tasarımcı butikleri, her damak tadına hitap eden sokak lezzetleri ve çok daha fazlası katılımcılarla buluşacak.

Şarkıcılar: Zeynep Bastık, Jabbar, Güntaç Özdemir, Köfn, Hend, Mertkan Akd

Kokteyl Barlar: Blok, Cartel, Mandela's Ubuntu, Om Atelier& daha fazlası...

Atölyeler: Cocktails with local herbs, Easy cocktail make at home, Highball collection, How to create your own cocktail, Perfect cocktails make at home

Diğer İçerikler: Activities, Shopping Area, Food Court

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