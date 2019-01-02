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Yaşam

Zeus Mağarası'na giren turist boğuldu

Yeni yıl tatili için İzmir'e geldiği öğrenilen Sharma'nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

02 Ocak 2019 01:31

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Zeus Mağarası'nda yüzmek için suya giren Hintli Kartık Sharma boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Zeus Mağarası'nda 3 arkadaşıyla yüzmek için yaklaşık 15 metre derinliğindeki suya giren Hindistan uyruklu Sharma, bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşları, Kartık Sharma'yı bulamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, su içinde arama yapılması için Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Kurtarma ekipleriyle iletişime geçti.

Söke İtfaiyesi Su Altı Ekip Amiri Taner Günhan öncülüğündeki 3 kişilik ekip, sudan çıkarttıkları Sharma'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 

Yeni yıl tatili için İzmir'e geldiği öğrenilen Sharma'nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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