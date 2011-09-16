-Zeugma Müzesi ziyaretçileri büyülüyor GAZİANTEP (A.A) - 16.09.2011 - Dünyanın en büyük mozaik müzesi olan Zeugma Mozaik Müzesi, gelen ziyaretçilerini büyülüyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Eylül Cuma günü resmi açılışı yapılan Zeugma Mozaik Müzesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Açılışından sonraki iki günde ziyaretçi rekoru kıran müzeyi, sadece cumartesi ve pazar günü 3 bin kişi gezdi. 15 Eylül Perşembe akşamına kadar geçen bir haftalık sürede ise ziyaretçi sayısı toplam 4 bin 567 kişiye ulaştı. Pazartesi haricinde her gün 09.00-17.00 saatlerinde misafirlerini ağırlayan, giriş ücreti 5 TL olan ve 18 yaş altı-65 yaş üstüne ücretsiz olan müzede, Nizip ilçesinde Fırat Irmağı kıyısında yer alan Zeugma Antik Kenti'nden çıkarılarak şu ana kadar restorasyon ve konservasyonu tamamlanan yaklaşık 1,700 metrekarelik mozaik sergileniyor. Müzeye, çevre illerden gelen yerli turistlerin yanı sıra özellikle İtalyan, Fransız, İngiliz, Alman ve Japon turistler büyük ilgi gösteriyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ''6. Uluslararası Antep Fıstığı Kültür ve Sanat Festivali''ne Amerika, KKTC, Bosna Hersek, Bulgaristan, Endonezya, Gürcistan, Macaristan, Kosova, Romanya ve Sırbistan'dan katılan konuk heyet üyeleri de müzeyi ziyaret etti. Müzede açılan anı defterine duygularını yazan bazı yabancı konuklar, ''hayatlarında ilk defa eğitici bir mozaik müzesi gördüklerini ve çok etkilendiklerini'' dile getirirken, bazı yabancı konuklar da gözleri dolarak, hayranlıkla müzeyi dolaşıyor.