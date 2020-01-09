Zerzevan Kalesi'nin UNESCO'ya alınması için çalışmalar başlatıldı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Turizm Platformu, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan Roma dönemine ait Zerzeven Kalesinin 2021 yılının UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması için hazırlıklara başladı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Diyarbakır'ın tanıtımını yapmak, turizm potansiyelini ekonomik kazanıma dönüştürmek amacıyla DTSO bünyesinde kurulan Diyarbakır Turizm Platformu, DTSO'da gerçekleştirdiği 2020 yılı ilk toplantısında, gündemine Zerzevan Kalesi'nin 2021 yılının UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alınmasını aldı. Kamu ve özel sektör temsilcilerinin de içerisinde yer aldığı ve 2019 yılından beri çalışmalarını sürdüren Turizm Platformu, 2021 yılının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Zerzevan Yılı" ilan edilmesi için çalışmaların başlatılması kararı aldı. Platform, Zerzevan Kalesi'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alınması için de gerekli ön başvuruların yapılması, sonra da kalıcı başvuru yapılması için hazırlık yapılması konusunda görüş birliğine vardı.

Ayrıca dünyada ortaya çıkarılmış son Mithras Tapınağının da bulunduğu Zerzevan Kalesine ziyaretçilerin daha kolay ulaşmaları için gerekli olan fiziki altyapı çalışmalarının kısa sürede bitirilmesi için de ilgili kurumların daha hassas davranmaları konusunda fikir birliğine varıldı.

424 bin kişi ziyaret etti

Roma İmparatorluğu döneminde sınır garnizonu olarak kullanılan Zerzevan Kalesi'nde yapılan kazılarda Mithras tapınağının bulunmasıyla ilgi odağı haline geldi. Mithras tapınağı ve yeraltındaki yapılarının gündeme gelmesiyle ziyaretçi akınına uğrayan Zerzevan Kalesi'ni 2019 yılında 355 bin 178 yerli, 69 bin 27 yabancı olmak üzere toplam 424 bin 205 kişi ziyaret etti. 2020 yılında beklenen ziyaretçi sayısının tur programları ve tanıtım çalışmaları ile 1 milyonu geçmesi bekleniyor.

Zerzevan Kalesi dünyanın en iyi korunmuş Roma İmparatorluğunun doğu sınır garnizonu olarak da biliniyor.