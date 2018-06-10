Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı Zerrin Özer, sosyal medya hesabından hastanede tedavi gördüğünü duyurdu. Vergito ile mücadele eden Özer, "Sağlıklı kalmak istiyorsanız, bu işi yapmayın!" dedi.

Instagram hesabından kendi fotoğrafını paylaşan Zerrin Özer altına şu notu düştü: "Hayatı düşünüyorum da hala geçtiğim yolların ne berbat ne kötü ne iğreti olduğunu görüyorum. Bu işe saygım kalmadı! Sağlıklı kalmak istiyorsanız, bu işi yapmayın! Çok meraklıysanız evinizde arkadaşlarınıza söyleyin. Yeterde artar bile. Hastanedeyim her zamanki gibi..."

Üç kez bel fıtığı ameliyatı geçiren, bu süreçte tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve ardından elini kıran Özer, vertigo ile mücadele ediyor.

Vertigo nedir?

Vertigo; baş dönmesine benzeyen ama daha yoğun bir sersemleme halidir.

Vertigo; bir hastalık değil, ‘altında yatan sebebin mutlaka araştırılması gereken' bir belirtidir.

Bu durumla çok karşılaşmayan vertigoyu anlayamaz. Baş dönmesi bir diğer adıyla vertigo, kişinin yaşam kalitesini alt üst edebiliyor. Kişi, dairesel dönme şeklinde bir hareket hissediyor. Kendisinin veya tüm çevresindeki nesneler dönüp duruyor. Kimi zaman öyle şiddetli oluyor ki bu baş dönmesi, kendini bir anda acil serviste dahi bulabiliyor. Vertigo, kimi iç kulak ve sinir sistemi hastalıklarında ortaya çıkabilen bir belirtidir. Çoğu kişi “Bana vertigo teşhisi koyuldu” dese de vertigonun bir hastalık olmadığı bilinmeli.

En belirgin belirtisi baş dönmesidir ve genellikle iç kulaktaki denge sisteminde ortaya çıkan bir sorundan kaynaklanmaktadır.

Kulak hastalıklarına bağlı baş dönmesi beraberinde kulakta basınç hissi

Kulak çınlaması

İşitme azlığı

Bulantı – kusma

Kulak akıntısı

Gözlerde anormal hareketler gözlemlenebilir.