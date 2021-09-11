Zerrin Özer: Çoluk çocuk, yaşlı, genç, insan, hayvan ve bütün canlıların dert sahibi olması beni üzüyor

Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'in sorularını yanıtlayan
Zerrin Özer, "Son dönemlerde erkek şiddeti haberleri herkesin canını sıkıyor. Bir kadın ve sanatçı olarak tüm bu şiddet sarmalından siz nasıl etkileniyorsunuz?" sorusuya "Dünya kurulduğundan bu yana kadınların, yetiştirdiği evlatlar üzerine emeğinin ve katkısının ne kadar büyük olduğunu tartışmaya gerek yok. Bir kadın ve sanatçı olarak şiddetin ‘Ş’ harfinden bile nefret ediyorum. Yeryüzünden bütün şiddetin silinmesini istiyorum. Tüm dünyada yaşayan bütün canlılara olan şiddete karşıyım. Ağaçlara çiçeklere, böceklere, soluduğumuz havaya, oksijene, dağlara, ovalara, kadınlara, erkeklere, çocuklara" yanıtını verdi.