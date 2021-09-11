T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Zerrin Özer: Çoluk çocuk, yaşlı, genç, insan, hayvan ve bütün canlıların dert sahibi olması beni üzüyor

"Onlar mutsuzken benim hiçbir sorunumun olmaması beni mutlu yapmaya yetmiyor"

11 Eylül 2021 13:12

Şarkıcı Zerrin Özer, "Ülkeyle ilgili en çok nelere dertleniyorsunuz?" sorusuna "İnsanların derdinin olmasına dertleniyorum. Çoluk çocuk, yaşlı, genç, insan, hayvan ve bütün canlıların dert sahibi olması beni üzüyor" yanıtını verdi.
 
Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'in sorularını yanıtlayan Zerrin Özer,  "Son dönemlerde erkek şiddeti haberleri herkesin canını sıkıyor. Bir kadın ve sanatçı olarak tüm bu şiddet sarmalından siz nasıl etkileniyorsunuz?" sorusuya "Dünya kurulduğundan bu yana kadınların, yetiştirdiği evlatlar üzerine emeğinin ve katkısının ne kadar büyük olduğunu tartışmaya gerek yok. Bir kadın ve sanatçı olarak şiddetin ‘Ş’ harfinden bile nefret ediyorum. Yeryüzünden bütün şiddetin silinmesini istiyorum. Tüm dünyada yaşayan bütün canlılara olan şiddete karşıyım. Ağaçlara çiçeklere, böceklere, soluduğumuz havaya, oksijene, dağlara, ovalara, kadınlara, erkeklere, çocuklara" yanıtını verdi. 

"Onlar mutsuzken benim hiçbir sorunumun olmaması beni mutlu yapmaya yetmiyor"

Cimin'in yönelttikleri arasında "Ülkeyle ilgili en çok nelere dertleniyorsunuz?" sorusu da yer aldı.
"İnsanların derdinin olmasına dertleniyorum. Çoluk çocuk, yaşlı, genç, insan, hayvan ve bütün canlıların dert sahibi olması beni üzüyor" diyen Özer, devamında "Benim mutluluğum, sadece benim durumumun iyi olmasıyla ilgili değil. Ben bütün çevremin mutluluğuyla mutlu olmalıyım. Onlar mutsuzken benim hiçbir sorunumun olmaması beni mutlu yapmaya yetmiyor" ifadesini kullandı.
 
zerrin özermagazinhaberzerrin özer açıklama
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24