Zerrin Özer: Çoluk çocuk, yaşlı, genç, insan, hayvan ve bütün canlıların dert sahibi olması beni üzüyor

"Onlar mutsuzken benim hiçbir sorunumun olmaması beni mutlu yapmaya yetmiyor"

Cimin'in yönelttikleri arasında "Ülkeyle ilgili en çok nelere dertleniyorsunuz?" sorusu da yer aldı.

"İnsanların derdinin olmasına dertleniyorum. Çoluk çocuk, yaşlı, genç, insan, hayvan ve bütün canlıların dert sahibi olması beni üzüyor" diyen Özer, devamında "Benim mutluluğum, sadece benim durumumun iyi olmasıyla ilgili değil. Ben bütün çevremin mutluluğuyla mutlu olmalıyım. Onlar mutsuzken benim hiçbir sorunumun olmaması beni mutlu yapmaya yetmiyor" ifadesini kullandı.