'Zerre' Moskova'dan ödülle dönüyor

35. Uluslararası Film Festivali kapanış töreni ile sona erdi. Büyük ödül ' Altın Aziz George heykeli' , Erdem Tepegöz'ün yönettiği, İstanbul da iş arayan Zeynep'in hikâyesini anlatan sosyal drama filmi 'Zerre' ye verildi.

Festivalin kapanış töreni eski adı Puşkin olan başkent Moskova'daki Rusya sinema salonunda yapıldı. Törende Erdem Tepegöz ün yönettiği Zerre en iyi film ödülünü alırken filmde Zeynep rolünü canlandıran Jale Arıkan da en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü.

Mohsen Mahbalbaf'ın başkanlığındaki jürinin bu kararı tamamen sürpriz oldu. Sinema eleştirmenlerinin büyük bir bölümü büyük ödül olan altın heykelciği Konstantin Poluşanskov un siyah- beyaz filmi 'Rol' ün ya da Diederik Ebbinge'nin Hollanda yapımı olan 'Matterhorn' un alacağını düşünüyorlardı. Her ne kadar 'Matterhorn' seyirci sempati ödülünü aldıysa da Puluşanskov un Filmi ödülsüz kaldı.

En iyi Erkek oyuncu ödülü Rus aktör, Andrey Bogatırev in 'Juda' filmindeki rolünden dolayı Aleksey Sevçenko'ya verildi.

En iyi yönetmen ödülü ise konusu Güney Kore'de geçen ' Lübnan duyguları' adlı filmiyle Chong Enhen e verildi. Jüri özel ödülünü ise fail ve kurbanının karmaşık ilişkilerinin konu edildiği, yönetmenliğini Tatsusi Oomori nin yaptığı 'Veda Vadisi' aldı.

Kısa Film dalında ödül 'Elfler kalesi' filmi ile Rustem İlyasov'a verildi. Film fantazi karakterler çizen ve gerçek hayat ile hayal dünyasını birbirine karıştıran bir sanatçının yaşadığı krizleri konu alıyor. Festivalin Belgesel dalındaki ödülünü ise Polonyalı yönetmen Pavel Lozinskiy, 'Baba ve Oğul' filmi ile aldı. Filmin kahramanı Pavel in kendisi ve ünlü bir belgesel rejisörü olan babası Marsel. Filmde baba Marsel in Paris'e annesinin küllerinin gömülü olduğu yere ziyareti anlatılıyor.

Festivalin Geleneksel 'İnanıyorum' , 'Aktörlük sanatında zirveyi yakalamak için Stanislavski okulunun prensiplerine inanç' ödülü de Rus Aktris Ksenia Rappoport' a verildi. Son ana kadar hemen hemen herkes bu ödülün festivalin kapanışını da yapan 'Rasputin' Filmi ile Rus vatandaşı, Fransız aktör Gerard Depardieu ye verileceğine inanıyordu.