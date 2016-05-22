Zerdeçal bunamayı engelliyor

Avustralya’da bir araştırma zerdeçalın demans hastalıklarının engellenmesi ya da ertelenmesinde rol oynayabileceğini ortaya koydu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; British Journal of Nutrition Dergisi’nde yayınlanan araştırmaya göre 40 ile 90 yaşları arasında 96 katılımcının yarısına 12 ay boyunca 1500 mg’lık zerdeçal placebo’su, diğer yarısına ise zerdeçal kapsüllerinden verildi. Placebo, yani içinde herhangi bir etkin madde olmayan kapsüllerden verilenlerde hafızada gerileme tespit edilirken, diğer grubun hafızasının daha iyi olduğu görüldü.



Demans daha az



Zerdeçalın beyinde Alzheimer’a yol açan plakaların oluşumunu sağlayan beta amyloid proteinini bloke ettiği tahmin ediliyor. Ayrıca yaygın olarak kullanıldığı kültürlerde demans hastalıklarına daha az rastlandığına da işaret edildi.