T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Zerdeçal bunamayı engelliyor

Zerdeçalın beyinde Alzheimer’a yol açan plakaların oluşumunu sağlayan beta amyloid proteinini bloke ettiği belirtiliyor

22 Mayıs 2016 14:03

Avustralya’da bir araştırma zerdeçalın demans hastalıklarının engellenmesi ya da ertelenmesinde rol oynayabileceğini ortaya koydu. 

Hürriyet'te yer alan habere göre; British Journal of Nutrition Dergisi’nde yayınlanan araştırmaya göre 40 ile 90 yaşları arasında 96 katılımcının yarısına 12 ay boyunca 1500 mg’lık zerdeçal placebo’su, diğer yarısına ise zerdeçal kapsüllerinden verildi. Placebo, yani içinde herhangi bir etkin madde olmayan kapsüllerden verilenlerde hafızada gerileme tespit edilirken, diğer grubun hafızasının daha iyi olduğu görüldü.


Demans daha az


Zerdeçalın beyinde Alzheimer’a yol açan plakaların oluşumunu sağlayan beta amyloid proteinini bloke ettiği tahmin ediliyor. Ayrıca yaygın olarak kullanıldığı kültürlerde demans hastalıklarına daha az rastlandığına da işaret edildi. 

ETİKETLER

ZerdeçalAlzheimer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24