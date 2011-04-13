-ZERDARİ, TÜRKİYE'DE ANKARA (A.A) - 13.04.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'yi Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı. Türkiye ve Pakistan'ın ulusal marşlarının 21 pare top atışı eşliğinde çalınmasının ardından Zerdari, Onur Kıtası'nı ''Merhaba asker'' diyerek selamladı. Gül ve Zerdari, Çankaya Köşkü'nün Büyük Şerefe Kapısı önünde tokalaştı, gazetecilere poz verdikten sonra baş başa görüşmeye geçti. Törene TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Babür Hızlan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen ve Ankara Valisi Alaaddin Yüksel de katıldı. Gül ve Zerdari, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık edecekler ve ortak basın toplantısı düzenleyecekler.