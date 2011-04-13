T24 LogoT24 Logo
Politika

ZERDARİ, TÜRKİYE'DE ANKARA (A.A)

13 Nisan 2011 15:23

-ZERDARİ, TÜRKİYE'DE ANKARA (A.A) - 13.04.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'yi Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı. Türkiye ve Pakistan'ın ulusal marşlarının 21 pare top atışı eşliğinde çalınmasının ardından Zerdari, Onur Kıtası'nı ''Merhaba asker'' diyerek selamladı. Gül ve Zerdari, Çankaya Köşkü'nün Büyük Şerefe Kapısı önünde tokalaştı, gazetecilere poz verdikten sonra baş başa görüşmeye geçti.  Törene TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Babür Hızlan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen ve Ankara Valisi Alaaddin Yüksel de katıldı. Gül ve Zerdari, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık edecekler ve ortak basın toplantısı düzenleyecekler.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24