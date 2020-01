Zenginlik insanı küstahlaştırıyor mu?

Zenginler acımasız oldukları için mi zengin oluyor yoksa zengin olduktan sonra mı daha acımasız hale geliyorlar? Amerikalı bilim insanları fakirler ve zenginler arasındaki uçurumun hiç olmadığı kadar arttığı bir dönemde bu sorunun yanıtını aramaya başladı.

Milliyet'in haberine göre, California Üniversitesi psikologlarından Paul Piff’in araştırmaları ise bu konuda çığır açan sonuçlara ulaştı. Piff’in önümüzdeki haftalarda yayınlamaya hazırladığı bilimsel makaleye göre hırs, kibir, kötülük, acımasızlık gibi özellikler insanların para kazanmasında faktör olabiliyor fakat karakteri ve yetiştirilme tarzı ne olursa olsun insanların zengin olduktan sonra bu karakter özelliklerini gösterme ihtimali artıyor. Paul Piff ve ekibi bu sonuca Monopoly oyununu kullanarak yaptıkları bir deney sonucunda ulaştı. Monopoly oyuncular kasada belli bir miktar parayla başlayıp emlak satın alıp kiraya vererek zengin olmaya çalışıyor. Piff, deneyinde iki denek kullandı.

Para geldikçe mimikler değişiyor

Birine 1000 dolar, her turda ekstra 100 dolar ve tek bir kez zar atma imkanı verdi. İkincisine ise 2 bin dolar başlangıç parası, her turda ekstra 200 dolar ve sıra kendisine geldiğinde bir yerine iki kez zar atma imkanı tanıdı. Dolayısıyla ikinci denek hızla zenginleşti. İki denek oyunu oynarken Piff de kameralar yardımıyla davranışlarını takip etti. Sonuçlar şaşırtıcıydı.Son derece arkadaşça bir ortamda başlayan oyunda ikinci oyuncu zenginleştikçe oturuşu ve mimikleri değişmeye başladı. Önce kollarını ve bacaklarını iyice yayarak daha geniş bir alanı kaplamaya başladı. Sıra kendisine her geldğinde küstahça gülümsüyordu. Bir süre sonra piyonunu yere vurarak oynamaya başladı. 15 dakikalık oyunun sonunda rakibinin artık gözlerinin içine bile bakmıyor, ayrı bir dünyada gibi davranıyordu. Defalarca tekrarlanan deneyde Piff hep aynı sonucu gözlemledi. Zenginleşen taraf küstahlaşıyor, kibirleniyor ve daha kötü oluyordu. Piff’in son deneyi daha önce yaptığı araştırmaları kanıtlar nitelikteydi.



Bu yıl yayınladığı bir başka araştırmada zenginlerin etik dışı davranma ve kuralları çiğneme olasılığının daha fazla olduğunu kanıtlamıştı. Bu araştırma gelir seviyesi yüksek kişilerin kopya çekme olasılığının üç kat fazla olduğunu ortaya koymuştu.



Konuyu kapağına taşıyan New York dergisine konuşan Piff “Zengin olmak tabi ki insanların anında değişeceği anlamına gelmiyor ancak deneyler zenginlerin kendi çıkarlarını daha çok önemsediğini, empati duygularının azaldığını ve kendilerini kanun ve kuralların üzerinde gördüğünü kanıtlıyor” dedi. Paul Piff bu alanda çalışan tek kişi değil. Daha önce farklı üniversitelerde birçok araştırmada benzer sonuçlar elde edildi. Minnesota Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada yalnızca parayı düşünmenin bile empati duygusunu azalttığını kanıtladı.