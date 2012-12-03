Zenginlere 'su altı limuzini'

Hollandalı bir denizaltı firması, zengin müşterileri için dünyanın ilk ‘su altı limuzini’ icat etti.

U-Boat Worx adlı şirket, zengin müşterileri için su altında dolaşma keyfi yaşayabileceği bir denizaltı geliştirme amacıyla çalışıyor.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, şirketin ‘deniz altı limuzini’ dediği C-Explorer 5, yolcularına bilim kurgu filmlerine olduğu gibi bir dalış keyfi yaşatacak.

Prototipi, Fransa’nın Monaco kentinde Eylül ayında düzenlenesn Yat Şov’unda görücüye çıkarılan C-Explorer 5, 2.4 milyon dolara satışa sunulacak.

Lüks tatil tesislerine ve zengin müşterilere satılacak olan CE5'in , 300 metre derinlikteki basınca dayanabilecek şekilde tasarlandığı belirtildi.

Aracın hızı saatte yaklaşık 6 kilometreyken, su altı limuzininin ise, yaklaşık 8 saat batarya ömrüne sahip olduğu açıklandı.

Hollandalı mühendisler, herhangi bir nedenden dolayı suların dibinde kalma riskini ortadan kaldırmak için bu süreyi 16 saate çıkarmak istediklerini ifade etti.

96 saat oksijen bulunacak

Denizaltı lityum iyon bataryasının tükenmesi ve suların dibinde kalması durumunda, yolcuların yardım gelene kadar 96 saat oksijeni bulunacak.

İki tane 2kWs pervanesi bulunan CE5, aynı zamanda manevra yapabilmek için de iki tane 1.2 kWs pevane bulunduruyor.

Denizaltının en etkileyici kısmının ise yolcuların konforu için tasarlanmış lüks iç tasarımı olduğu belirtildi.

Havalandırma ve LED ışıklandırma, sualtındaki manzarayı izlerken daha rahat bir ortam yaratmak için düşünülmüş.

CE5'in, aynı zamanda keşif yapan, gerekirse yardım çağıran, sonar tarama gerçekleştiren ve HD video çekimi yapan, uzaktan kumandalı ek bir cihaza sahip olduğu ifade edildi.