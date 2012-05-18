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Zenginler listesinde Lopez, Lady Gaga'yı koltuğundan etti

Forbes dergisinin ‘en çok kazanan ünlüler’ listesinde bu yılın birincisi yakaladığı hızlı çıkışla Jennifer Lopez oldu

18 Mayıs 2012 09:08

Forbes dergisinin ‘en çok kazanan ünlüler’ listesinde bu yılın birincisi yakaladığı hızlı çıkışla Jennifer Lopez oldu

Milliyet'in haberine göre, Son bir yılda kazancını 52 milyon dolara taşıyarak şampiyon olan Lopez, geçen yılın birincisi Lady Gaga’yı tahtından etti. Bundan birkaç yıl önce çıkardığı albüm ve oynadığı film başarısızlıkla sonuçlanan Lopez, geleneksel olarak hazırlanan listede ilk kez bu sıraya çıkmayı başardı. Performansının yanı sıra L’Oreal ve Gillette gibi firmalarla yaptığı anlaşmalar, hazırgiyim tarafında Kohl’s anlaşması, Twitter’da 6.6 milyon takipçi, Facebook’ta 12 milyon hayran Lopez’i buraya taşıyan önemli adım taşları oldu.
 

‘Celebrity (ünlü) 100’ listesinin ikinci sırasında ise Oprah Winfrey (165 milyon dolar) yer aldı. Üçüncülüğü gençlerin fenomeni olan 18 yaşındaki Justin  Bieber (55 milyon dolar) elde etti. Dördüncü 53 milyon dolarla Rihanna olurken, bir önceki listenin birincisi Gaga ise 90 milyon dolarlık gelirden oldukça  aşağı (52 milyon dolar) düşerek bu yıl beşinci sırada yer aldı.

Derginin hazırladığı liste kazanç tarafındaki performansa göre hazırlanıyor, bu yüzden en yüksek kazancı Winfrey elde etmiş olsa da listede yakaladığı çıkışla Lopez birinci oldu.

 

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