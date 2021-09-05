"Zengin ülkeler, yıl sonuna kadar ihtiyaç duymadıkları 1,2 milyar doz aşıya sahip olacaklar"

Yeni bir analiz, zengin ülkelerin, yıl sonuna kadar ihtiyaç duymadıkları yaklaşık 1,2 milyar doz aşıya sahip olacaklarını gösteriyor.

Londra merkezli analitik firması Airfinity Ltd. göre, ABD, İngiltere ve Avrupa ülkeleri, 12 yaşın üzerindeki nüfuslarının yaklaşık yüzde 80'ini aşılayarak kendi ihtiyaçlarını karşılamalarına rağmen, küresel olarak yeniden dağıtılacak fazla miktarda aşıya sahip olabilir.

Hükümetler ve üreticiler arasındaki anlaşmalarda şeffaflık talep eden sağlık savunucuları, yoksul ülkelerdeki aşılanmamış insanların pandemiyi uzatacağından ve daha endişe verici varyantların ortaya çıkması riskini artıracağından endişe ederken, zengin ülkeler, yoksul ülkelere taahhüt ettikleri aşıların yetersiz bir miktarını teslim ettiler.

Güney Afrika’nın başkenti Cape Town'da kar amacı gütmeyen Sağlık Adalet Girişimi'nin kurucusu ve yöneticisi Fatima Hassan, “Acil küresel hesaplaşma olması gerekiyor. Dozları ihtiyacı olanlara yönlendirmeli ve tüm sözleşmeleri açmalıyız" dedi.