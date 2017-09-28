’Zenci makyajı’ yapıp ‘köle’ etiketini kullanan Türk makyöz eleştirilerin hedefinde

Çeviri: Gonca Tokyol

Instagram hesabında ‘zenci makyajı’ yapan Türk makyöz Perçem Akın, Türkiye’den önce dünyanın gündemine oturdu. Kendisini makyajla ‘zencileştiren’ Akın, Türkiye’de çekilecek bir filmin yönetmenlerinin talebi üzerine böyle bir çalışma yaptığını iddia etti. Tepkilerin ardıdan Instagram hesabını korumaya alan Akın, Youtube üzerinden paylaştığı videoyu da gelen tepkiler üzerine kaldırdı.

Buzzfeed’e konuşan Akın, “Bu paylaşım ülkemdeki bir film karakteri için yapıldı. Yönetmenler bana geldi ve şunu sordu: Bunu yapabilir misin? Film, dünyanın her yanında yükselen s-ktiğimin ırkçılığıyla ilgili. Yani benim tasarımım ve fikrim değil. Bildiğiniz gibi ben sadece makyaj sanatçısıyım, yönetmen değilim” dedi. NYX Türkiye'den ödül alan ve firmanın sponsorluk yaptığı Akın, Instagram’da paylaştığı fotoğrafın altında ise, “Renk ve acı. Benim sevgili siyah güzellik dönüşüm makyajım” ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye’de zenci oyuncu olmadığı için kendisini makyajla ‘zencileştiren’ Akın, Buzzfeed’den Daniela Cadena’ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Afrika ya da Amerika’da yaşamıyoruz, o yüzden zenci mankenler bulmak burada çok zor. Bunu yaparken ırkçı olduğumu hiçbir zaman düşünmedim. Sadece o acıya sahip olanın ardındaki saf güzelliği görmeye çalıştım. Eğer o insanları üzdüysem çok üzgünüm. Ayrıca söylemek isterim ki, #slave (köle) etiketini hiçbir zaman kullanmadım. Benim etiketim, filmin de ismi olan #slayer’dı (avcı). Ülkemdeki birileri bunu değiştirdi ve bütün bunları bana karşı kullanmaya başladı. Onlara karşı yasal işlem başlatacağım.”

Akın’ın Instagram’da paylaştığı ve altında ‘köle’ etiketini kullandığı fotoğraf sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından eleştirildi. Kullanıcılar, Akın’ın paylaşımının “ırkçı” ve “saldırgan” olduğunu ifade etti.