'Zeki nesiller için iyotlu tuz kullanın'

Sağlık Bakanlığı’ndan ''İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi Haftası'' dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, iyot eksikliğinin önlenebilir zeka geriliğinin önde gelen nedenlerinden biri olduğu, bunun kişiyi anne karnından başlayarak tüm yaşamı boyunca olumsuz etkilediği ifade edildi.

İyot yetersizliğine bağlı hastalıklarda özellikle doğurganlık çağındaki kadınlar, gebeler, bebekler ve çocukların risk altında olduğuna işaret edilen açıklamada, ''Bebek ve çocuklarda; büyüme ve gelişme geriliğine, zeka düzeyinin akranlarına göre en az 13.5 puan daha düşük olmasına neden olur. İyot yetersizliği gebelerde düşük ve ölü doğum riskinde artışa neden olduğu gibi her yaş grubunda guatr hastalığına neden olabilmektedir'' ifadesine yer verildi.

Zeynep Akyıl’ın Anadolu Ajansı’nda yer alan haberine göre, açıklamada şunlar kaydedildi: ''Önemli bir halk sağlığı sorunu olan iyot yetersizliği hastalıklarının önlenmesine yönelik olarak, 1994 yılından beri Kurumumuz-UNICEF işbirliğinde ''İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi ve Tuzun İyotlanması Programı'' yürütülmektedir. 1998 yılında hazırlanan tuz tebliği ile tüm sofra tuzlarının iyot ile zenginleştirilmesi sağlanmıştır. Bu tebliğe göre sofra tuzu; doğrudan son tüketiciye sunulan, ince öğütülmüş, iyotla zenginleştirilmiş, rafine edilmiş veya edilmemiş işlenmiş tuzu tanımlamaktadır. Sofra tuzuna 25-40 mg/kg oranında potasyum iyodat katılması zorunludur. Eğitim, bilgilendirme, bilinçlendirme, izleme ve denetimler ile iyotlu tuz kullanımında artış görülmüştür. 1995 yılında yapılan çalışmada iyotlu tuz kullanım oranı 18,2 iken bu sayı 2008 yılında 85,4’e yükselmiştir. (Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması)'' Türkiye'de iyotlu tuz kullanımını yaygınlaştırmak, toplum bilinci oluşturmak ve 81 il bazında konuyu gündeme getirmek amacıyla haziran ayının ilk haftasının (1-7 Haziran) İyot Yetersizliği Hastalıkları Haftası olarak belirlendiği hatırlatılan açıklamada, hafta boyunca tüm illerde halka yönelik çeşitli etkinliklerle konunun öneminin aktarılacağı, bu çalışmalarla iyotlu tuz kullanımında elde edilen başarının devam etmesi amaçlandığı belirtildi.