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Kültür-Sanat

Zeki Müren şarkıları orkestra yorumuyla müzikseverlerle buluştu

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - LİMAK Filarmoni Orkestrası, Türk sanat müziği duayeni Zeki Müren’in şarkılarını İstanbul’da seslendirdi

12 Ekim 2017 15:15

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - LİMAK Filarmoni Orkestrası, Türk sanat müziği duayeni Zeki Müren’in şarkılarını İstanbul’da seslendirdi.
Dünyaca ünlü Türk tenor Murat Karahan öncülüğünde kurulan Limak Filarmoni Orkestrası, “Sanat Güneşi” Zeki Müren’in en sevilen şarkılarını dün Zorlu PSM’de müzikseverlerle buluşturdu. Orkestra şefliğini Rengim Gökmen’in üstlendiği orkestra, “Şimdi Uzaklardasın”, “Elbet Bir Gün Buluşacağız” ve “Yaralı Gönlüm”ün de aralarında olduğu Zeki Müren’in hafızalardan çıkmayan parçalarını seslendirdi.
Konser gelirlerinin bir kısmının, Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı’na bağışlandığı açıklandı.

(FOTOĞRAF)

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