'Zeki Müren Hattı' projesi, !f İstanbul'da

Bu sene 16 Şubat’ta başlayacak !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin yeni kategorisi '!f Yarın' kapsamında, Alt Sanat Mekanı’nda ‘Sanal Gerçeklik ve İnteraktif Hikâyeler’ adlı bir sergi düzenleniyor.

17-26 Şubat tarihlerinde ücretsiz bir şekilde gezilebilecek sergi, 13 sanatçının son dönemde ilgi çeken dijital çalışmalarından oluşuyor. Sergide bulunan çalışmalar arasında Beyza Boyacıoğlu’nun, Zeki Müren’in hayranlarından gelen mesajları biriktiren telefon hattının hikâyesini konu alan ‘Zeki Müren Hattı’ belgeseli de yer alacak.

Belgesel, hâlâ aktif olan Zeki Müren hattına bırakılmış mesajlardan oluşuyor. Zeki Müren Hattı’na 0212 9880208 numarasından ulaşabilir, mesaj bırakabilirsiniz.

!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin reklam filmi:

Moonlight ile açılacak

'İyileştiren Şeyler' temalı festivalde bu sene toplamda 14 kategori bulunuyor. Barry Jenkins’in yönetmenliğini üstlendiği 'Moonlight/Ayışığı' ile açılış yapacak festivalde ‘T2 Trainspotting’, ‘Planetarium’ ‘Aşkşarkısı’, ‘İkiz Tepeler: Ateşte Benimle Yürü’, ‘Masmanyaklar’ ve 'Their Finest’ gösterimi yapılacak filmler arasında.

Festival biletleri 3 Şubat’ta Biletix üzerinden satışa çıkacak. Program detayları için ifistanbul.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Moonlight / Ayışığı: