!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin programı açıklandı

Bu sene 16 - 26 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin programı belli oldu.

'İyileştiren Şeyler' temalı festivalde bu sene toplamda 14 kategori bulunuyor. Festivalede yer alan yenilikler arasında yeni nesil belgeselleri biraraya getiren ‘Görme Biçimleri’ kategorisi, Ortadoğulu belgeselcilerin katılımıyla ‘Doc Lab’ belgeselciler buluşması, sanal gerçeklik platformu ve sergisi ‘!f Yarın’ var.

!f İstanbul reklam filmi:

Barry Jenkins’in yönetmenliğini üstlendiği ‘Ayışığı’ ile açılış yapacak festivalde ‘T2 Trainspotting’, ‘Planetarium’ ‘Aşkşarkısı’, ‘İkiz Tepeler: Ateşte Benimle Yürü’, ‘Masmanyaklar’ ve 'Their Finest’ gösterimi yapılacak filmler arasında.

Festival biletleri 3 Şubat’ta Biletix üzerinden satışa çıkacak. Program detayları için ifistanbul.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Moonlight - Ay Işığı: