Zeki Müren festival filmi

Sanat Güneşi Zeki Müren'in son 9 gününü anlatan "Çığlık Çığlığa Bir Sevda" filminin galası Antalya Altın Portakal Film Festivali çerçevesinde yapılacak.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin onur ödüllü yönetmeni, Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Ülkü Erakalın'ın yönetmenliğini yaptığı "Çığlık Çığlığa Bir Sevda" adlı filmin dünya galası, 46. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali çerçevesinde yapılacak. Çıkış noktası Sanat Güneşi Zeki Müren'in yaşam öyküsü olan film, Zeki Müren'in ölüme giden son dokuz gününü anlatıyor.

İki kuşak bir arada

Son olarak 1987 yılında Hülya Avşar'ın başrolde olduğu "Kısrak" filmini çeken Ülkü Erakalın, Çığlık Çığlığa Bir Sevda ile 21 yıl aradan sonra yeniden yönetmen koltuğuna oturdu. Erakalın'ın "hayatımın projesi" dediği film, Yeşilçam'ın ustaları ile yeni yetenekleri aynı sette buluşturuyor. Filmde Ediz Hun, Selma Güneri, Irmak Ünal, Özgür Özberk, Cenk Sözeri, Kutalp Bağlan, Tomris Oğuzalp gibi isimler yer alıyor. Çekimleri Alanya'da tamamlanan filmin görüntü yönetmenliğini Tangör Toydemir, müzik düzenlemesini Serkan Akgün ve kurgusunu Serhat Solmaz yaptı. Senaryosunu da yazdığı filmin Türk Sanat Müziği arşivine önemli bir belge olarak kalacağını belirten Erakalın, dünya galasının Altın Portakal Film Festivali'nde yapılmasının, kendisi için ölümsüz bir gurur olduğunu, bu gururu sevenleriyle bölüşmenin sevincini yaşayacağını vurguladı.

'Zirvede doğdu zirvede öldü'

Erakalın, Çığlık Çığlığa Bir Sevda filmi şu cümlelerle özetliyor: "Verdiği sözü tuttu efsane sanatçı... Kendisine ödül olarak verilecek ilk şarkısını okuduğu mikrofonuna kavuşacaktı. Kavuştu da... Mikrofonu eline aldığı an, hazırladığı mutlu yolculuğun sonu gelmişti. Bir koltuğa yığılır gibi oldu ve fenalaşıp kendisini kaybetti. Çağrılan doktor ilk müdahaleyi yaptığında ise, büyük sanatçı çoktan hayata veda etmişti. İstediği de buydu zaten. Son arzusu istediği gibi gerçekleşti. Zirvede doğmuştu. Bütün efsane sanatçılar gibi zirvede öldü"

Yeşilçam şarkıları

46. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında ayrıca Ülkü Erakalın'ın sanat yaşamı "Anı ve Belgelerle Yeşilçam Şarkıları" başlığı altında kutlanacak. 15 Ekim Perşembe günü AKM Aspendos Salonu'nda düzenlenecek gecede, Erakalın anılarını ve belgelerini, Yeşilçam şarkıları eşliğinde sinemaseverlerle paylaşacak. Piyano çalıp, şarkılar söyleyecek olan Erakalın'a sürpriz konuklar eşlik edecek