Zekeriya Öz'ün yerine Ali Cengiz Hacıosmanoğlu görevlendirildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atanan Zekeriya Öz'ün yerine Ali Cengiz Hacıosmanoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili olarak görevlendirildi.
Zekeriya Öz, Türkiye'yi sarsan yolsuzluk ve rüşvet iddialarına yönelik operasyona nezaret ederken, dosyadan el çektirilmişti.
Zekeriya Öz, operasyon nedeniyle başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, AKP kanadından ve hükümete yakın basın yayın organları tarafından eleştiriliyordu.
Öz, geçtiğimiz günlerde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atanmıştı.
Ayrıntılar geliyor...