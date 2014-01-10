Zekeriya Öz'ün yerine Ali Cengiz Hacıosmanoğlu görevlendirildi

Ombudsman Nihat Ömeroğlu: Savcı Zekeriya Öz ile görüştük, ama beni Başbakan'ın görevlendirdiği doğru değil

Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu: Zekeriya Öz'ün iddia ettiği hususlar bir araya geldiğimizde konuşulmadı, Başbakan tarafından görevlendirilmem, 'soruşturmayı kapatın' demem asla söz konusu değildir!