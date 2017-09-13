T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Zekanızı test edin

Bilmeceyi çözmeye çalışın

13 Eylül 2017 19:15

Yalnızca elinizde iki fünyeyi ve kibritleri kullanarak 45 dakika zaman tutmanız gerekiyor.

Her bir fünyenin tamamen yanması tam 1 saat sürüyor.

Peki 45 dakikayı nasıl ölçersiniz?

Yanıt

Fünyelerden birini her iki ucundan da tutuşturun. Diğer fünyenin ise tek bir ucunu yakın.

İlk fünyenin tamamen yanması 30 dakika sürecektir. İlk fünye tamamen yandıktan sonra ikinci fünyenin de diğer ucunu tutuşturun.

Böylece ikinci fünye de tamamen yandıktan sonra en baştan o ana kadar geçen süre 45 dakika olacaktır.

ETİKETLER

Bilmecezekatest

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24