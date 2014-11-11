Zaz'dan yeni albüm: Paris

Uluslararası başarı yakalayarak milyonlarca albüm satışına imza atan Zaz, Paris'le bütünleşmiş parçaları yeniden yorumluyor. Fransız müzisyen, 10 Kasım'da satışa çıkan bu üçüncü albümünde efsanevi ABD'li yapımcı Quincy Jones ile çalıştı.

Slow Time'ın haberine göre, 8 yıl önce Fransa'nın Bordeaux şehrinden Paris'e taşınan Zaz (gerçek adıyla Isabelle Geffroy), bu şekilde kaderinin değişmesinde büyük bir adım atmış oldu. Montmarte sokaklarında şarkı söylemeye başlayan Zaz'ın karakteristik sesi kısa sürede dikkatçekerek geniş kitlelerin ilgisini topladı. Repertuarı; Ella Fitzgerald, Yves Montand ve Edith Piaf gibi dönemin en değerli sanatçılarına içsel bir övgü niteliği taşıyordu.

Zaz ile bir araya gelen Fransız müzisyen Charles Aznavour onunla ilgili düşüncelerini şöyle açıkladı:

"Zaz kendine has doğal tavrıyla her şarkıyı icra edebilecek ve ruhunuzu iyi hissettirebilecek bir yeteneğe sahip. Sınırlarını zorlamaktan hiçbir zaman çekinmeyen, özgün tarzını hiç bozmadan bu zamana dek uluslararası üne kavuşan ve başarı yakalan nadir Fransız müzisyenlerden."

3 milyonun üzerinde albüm satışı

Zaz, geçtiğimiz dört yıl boyunca Fransa'nın dünya çapında en çok satan şarkıcısı olmayı başardı. İlk iki albümü; Şili'den Mısır'a, Almanya'dan Çin'e yaklaşık 50 ülkede 3 milyonun üzerinde satış başarısı yakaladı.

Ülkemize de gelen sanatçı, 2014'ün Ağustos ayında neredeyse her kıtayı kapsayan büyük bir dünya turuna çıktı ve konser biletleri kısa sürede tükendi.

Zaz yeni çıkacak olan üçüncü albümünde yer alacak bazı parçalar için Quincy Jones'u kendisiyle çalışmaya davet etti. Jones ise, teklifi kabul etti ve verdiği röportajında Zaz'ın şimdiye dek duyduğu en iyi seslerden olduğunu ve müziğinin övgüyü fazlasıyla hak ettiğini vurgulayarak, "Sesindeki güçlü yapıya bakılacak olursa kabul edelim ki Zaz, her kesimden kitleye hitap etme gücüne sahip" dedi.

Seçilen orijinal parçaların yorumlamalarında kendi Paris algısını yansıtan Zaz, ilk dinleyişten itibaren dikkatleri çekmeyi başarıyor. Yaşayan efsanelerden Charles Aznavour, Quincy Jones ve John Clayton ile çalışan Zaz, bu albümle kariyerinin zirvesinde olacak gibi görünüyor.

Sanatçının yeni albümü için Paris'i en güzel şekilde betimleyen şarkılar seçildi. Zaz bu albümde, Fransız hit parçalara kendine özgü bir yorum getirdi; bu sayede tüm projeyi kendine özgü yorumuyla baştan yaratmış oldu.

‘Caz, özgürlüğü tümüyle hissedebildiğim bir alan’

Zaz, albümünde cazı yorumlayışı hakkında şunları söyledi:

"Her müzisyenin enerjisini teker teker hissedebiliyorsunuz ve bu ambiyans sizi olduğunuz yerden alıp bambaşka yerlere götürüyor. Caz, tür olarak hassasiyet gerektiren ve enstrüman kullanımında ustalık isteyen bir müzik, fakat benim için aynı zamanda söylerken özgürlüğümü tümüyle hissedebildiğim ve yaratıcılığımı çekinmeden kullanabildiğim bir alan."

Üçüncü albümünde Ilan Abou ve Thierry Faure gibi değerli müzisyenlerle çalışan Zaz, kayıtları Paris'de bulunun La Frette stüdyolarında gerçekleştirdi. Tam bir caz tutkunu olan Zaz'a, Big Band eşlik etti.

Albümden çıkan ilk single "Paris sera toujours Paris" oldu:

Zaz'ın son yayınladığı videosu ise, "Champs Elysées" parçasına ait:

"Paris" albümünde yer alan parçalar şöyle:



1. Paris sera toujours Paris

2. Paris canaille

3. A Paris

4. Dans mon Paris (Version manouche)

5. Champs Elysées

6. Sous le ciel de Paris

7. La parisienne

8. I Love Paris / J'aime Paris (en duo avec Nikki Yanofsky) [feat. Nikki Yanofsky]

9. La romance de Paris (en duo avec Thomas Dutronc) [feat. Thomas Dutronc]

10. La complainte de la butte

11. J'aime Paris au mois de mai (en duo avec Charles Aznavour) [feat. Charles Aznavour]

12. Un après-midi à Paris

13. J'ai deux amours