Zazaca psikoloji dergisi Psyche:Mezg yayınlandı

Psikolog ve özel eğitim öğretmenlerinin bir araya gelerek çıkarttığı Zazaca psikoloji dergisi Psyche:Mezg’in ilk sayısı bugün, yani 21 Şubat Dünya Anadil Günü'nde yayınlandı.

Zazaca’da psikoloji ve özel eğitim literatürü oluşturmayı hedefleyen Psyche:Mezg, 2020 yılının başlarında hazırlanmaya başlandı. Psyche:Mezg, ilk sayısında otizm, down sendromu, anksiyete, şizofreni gibi konularda sadece makale ve çevirilere yer vermiş olsa da ilerleyen dönemlerde çeşitli yazı türlerine yer vermeyi planlıyor.

Derginin yayın kurulundan yapılan açıklamada, “Zazaca bilen ve anadiline ilgisi olan 7’den 70’e herkesin Zazaca yazmaya başladığı, Zazaca’nın hemen her platformda kullanıldığı bu dönemde literatürel olarak çok güzel eserlerle karşılaşmaya başlamıştık. Psikolog ve özel eğitim öğretmeni arkadaşlar olarak biz de kendi alanımız da bu işi periyodik ve kalıcı olarak sürdürmeyi ve uzun vadede çalışmalar yapmayı hedefliyoruz” denildi.