Zazaca belediye terminolojisi oluşturuluyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Vate Çalışma Grubu tarafından Kürtçenin Zazaki lehçesinde belediye terminolojisini oluşturmak amacıyla dört gün süren çalıştay yapıldı.

Bianet'in haberine göre, Zazacayı standartlaştırmak ve ortak yazı kurallarında anlaşmaya varmak amacıyla 1996’dan beri çalışmalarını sürdüren Vate Çalışma Grubu Diyarbakır’daydı.

Yaklaşık 2500 kelime üzerinde çalışarak belediye terminolojisini oluşturan grup dört gün süren çalıştayda buluştu.

Daha önce Kurmanci olarak hazırlanan terminolojinin Zazacası belediyelerle paylaşılacak.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zülküf Karatekin, Kültür ve Sanat Daire Başkanı Cevahir Sadak Düzgün, Kültür Müdürü Edip Yaşar ve Dil Geliştirme Müdürü Xezal Aslan toplantıya katılarak grupla sohbet etti. Çalıştaya aralarında çeşitli meslek gruplarından, Zazaki lehçesinin konuşulduğu değişik kentlerden 21 kişi katıldı.

Vate Çalışma Grubu adına konuşan Munzur Çem, belediye terimleri üzerinde çalıştıklarını söyleyerek, “Zazakiye önem verilmesi bizi çok mutlu ediyor. Size de bundan sonra sorumluluk düşüyor. İlişkilerimiz devam edecek” diye konuştu.

Zazakinin köy dili olması nedeniyle modern sözcükler olmadığından sözcükler oluşturmaya çalıştıklarını ifade Çem, “Son çıkarılan sözlükte her bölgeden sözcüler yer alıyor” dedi.

Vate Dergisi’nin yıl sonunda 50. sayısının çıkarılacağını aktaran Çem, Zazakide 50 sayı çıkan ilk dergi olduğunu söyledi.

Haydar Diljen de 1996 yılından beri terminoloji ve gramer konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini, her toplantıdan önce konuların önceden belirlenerek hazırlık yapıldığını söyledi.

"Dil çalışmalarını önemsiyoruz"

Karatekin, Vate Çalışma Grubu’nun önemine değinerek, giderek daha az konuşulan Zazacanın yaşatılması ve korunması için verdikleri emekten dolayı teşekkür etti.

Belediye olarak dil çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Karatekin, “Sadece Kurmanci değil Kirmançkiyi de önemsiyoruz. Sadece belediye terimlerinde değil başka konularda da bu lehçeyle çalışılmalı. Kurmanci belli bir mesafe kat etmişken Kirmançki henüz hak ettiği yerde değil. Bu nedenle çalışmalarınızdan dolayı kutluyorum” dedi.

Cevahir Sadak Düzgün de yeni kurdukları Dil Geliştirme Müdürlüğü’nü büyüteceklerini, Zazaki konusunda da çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Çalışma grubundakiler dil konusunda belediyenin yapmış olduğu hizmetlerin kendilerini mutlu ettiğini ve bunun devamını dilediler.