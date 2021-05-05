'Zayıflasan on numara kadın olacaksın' yorumuna Kalben'den yanıt: Hayat kısa, memeler sarkıyor

Müzisyen Kalben, kendisine "Bir de bir zayıflasan on numara kadın olacaksın" diyen takipçisine uzun bir yanıt vererek, metnin sonunda "Hayat kısa Emel, memeler sarkıyor" ifadesini kullandı.

Kalben takipçisine şu sözlerle cevap verdi:

"Sevgili Emel, senelerdir güzelliği zayıf olmak zannettiren bu baskıya boğun mu eğdin? Sağlıklı ve taş gibi vücudumla ne kadar çekici ve özgür hissettiğimi görmüyor musun? Bu vücut günlerde üst üste konser verebiliyor, bir yılı aşkındır pandemiye karşı duruyor, üretiyor, çalışıyor, seviyor.

Ahh Emel ben senden seni hapseden sistem adına özür dilerim. Dilerim koca memelerim, biricik göbeğim, güçlü baldırlarım ve kıllarım, çatlaklarım, selülitlerimle en seksi kadın olarak dolaştığımda emin olur ve sen de bu neşenin ve özgürlüğün tadını alabilirsin. Hayat kısa Emel, memeler sarkıyor." (TV100)