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Yaşam

Zayıflamak uğruna hayatını kaybetti

Mankenin 63 kilodan 40'a düştüğü tahmin ediliyor

08 Haziran 2017 02:05

Almanya güzellik yarışması ‘Miss Germany Corporation’un her yıl düzenlediği ‘Miss Germany 2006 adaylarından Miss Sachsen güzeli 29 yaşındaki Henriette Hömke  zayıflamak uğruna hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz gün Mısır tatilinde aşırı zayıflamak için az yemek yiyen model ve eski güzel Henriette Hömke’nin hayatını kaybetmesi Alman medyasın gündeminde geniş yer buldu.

Bild gazetesi ölüm haberini manşete taşıdı.

Miss Germany 2007 finaline katılan Miss Germany 2006 finalistleri içinde Türk kökenli model ve eski sunuculardan Şebnem Schaefer bulunuyordu.

Model Şebnem Schaefer Miss Germany 2007 finalinde ikinci seçilmişti. Anoreksi hasatlığına yenik düşen Alman güzel Henriette Hömke güzellik yarışmasında dereceye girememişti.

On sene önce 63 kilo olan Henriett’e 40 kiloya düştüğü tahmin ediliyor. (DHA)

 

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