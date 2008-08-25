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Sağlık

Zayıflamak için otomobil yıkayın

Sağlık Bakanlığı, obeziteyle mücadele için yeni bir program hazırladı. Obezite için önerilen fikirler arasında, otomobil yıkamak öne çıkıyor.

25 Ağustos 2008 03:00

Sağlık Bakanlığı, obeziteyle mücadele için yeni bir program hazırladı. Program kapsamında, kadınların sık sık doğum yapmalarını önlemek ve doğumlar arasındaki süreyi en az iki yıla çıkartmak için tedbirler alınacak. Obezite için önerilen parlak fikirler arasında, otomobil yıkamak öne çıkıyor.

Sağlık Bakanlığı, kadınlarda obezitenin oluşmasında başlıca risk faktörleri arasında doğum sayısı ve doğumlar arası sürenin büyük önem taşıdığını açıkladı. Bakanlık, bu nedenle obeziteyle mücadele programı kapsamında Başbakanlık, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), Üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi (STK) ile işbirliği yapacak ve kadınların sık doğum yapmalarını önlemek için doğumlar arasında en az iki yıl olmasını önerecek.

Bakanlık 2008-2012 yılları arasında yoğun biçimde gerçekleştirilecek olan obeziteyle mücadele programı kapsamında, özellikle obez kişilerin günlük yapması için şu aktiviteleri önerecek:

• 5-60 dakika voleybol
• 45 dakika futbol
• 35 dakika hızlı tempolu yürüyüş
• Yarım saat bisiklete binme
• 20 dakika yüzme
• 15 dakika ip atlama gibi sporlar
• 45-60 dakika araba yıkama
• 45-60 dakika cam veya yer silme
• 30-45 dakika bahçe işi
• 15 dakika merdiven çıkmak

(Hürriyet)

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