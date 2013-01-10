Sağlığınız için masa başından kalkın, ayakta çalışın

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, her gün oturarak çalıştığınız süreden 3 saatini ayakta durarak geçiren kişi bir yıl içinde başka hiç bir şey yapmadan 3 kilo 600 gram verebilir.

Chester Üniversitesi'den John Buckley sandalyeden ayakta çalışmaya geçişin obezliği azaltacağını ve kan dolaşımını artıracağını söyleyerek, otururken insan metabolizmasının yeni alınan gıdaları yakma oranının tamamen minimum düzeyde olduğunu hatırlattı.

İngiltere'de kamuoyuna sağlık tavsiyeleri veren tıp görevlisine obezlik konusunda danışmanlık sağlayan bir ekibin de içinde olan Dr Buckley günlük hayatınızda yapabileceğiniz küçük ama sürekli değişikliklerin uzun vadeli ve büyük faydalar sağlayacağını söyledi.

BBC'den Sean Coughlan'ın haberine göre, klinik bilimleri ve beslenme bölümü öğretim üyelerinden biri olan Buckley, kendi öğüdüne ilk uyanlardan. Dr. Buckley 1940'lardan kalma eski bir yüksek masada çalışıyor."Aslında bu kadar çok oturmak gerekmiyor" diyor.

Ayakta çalışmak isteyenler için yapılmış bilgisayar masaları satılıyor. O da olmasa bir çok yeni ofis masasının yüksekliği isteğe göre ayarlanabiliyor.

Yakınlarda çalışma hayatı ve boş vakit geçirme biçimlerinin ne kadar hareketsiz olduğu üzerine bir çok araştırma yayımlandı.

Sonbaharça açıklanan bir araştırmada çok fazla oturmak ile şeker hastalığı arasında kuvvetli bir ilişki olduğuna dikkat çekildi. Daha önceki bir raporda ise hareketsiz yaşam tarzlarının sağlık açısından yarattığı riskin sigara bağımlılığı kadar yüksek olabileceği vurgulanmıştı.