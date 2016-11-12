Zayıflama ürünü satan 5 bin 300 internet sitesi kapatıldı

Türkiye’de üretimi ve satışı sağlanan her beş üründen biri sağlık denetimlerinden geçemedi. Ekonomi Bakanlığı verilerine göre geçtiğimiz yıl denetime giren 221 bin 258 ürün partisinden 40 bin 113’ü uygunsuz ya da güvensiz. Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenen ürün partilerinden 67 bin 895’i teste gönderildi. Yapılan kontrollerde güvensiz bulunan 1.307 ürün partisinden 1.042’si yasaklandı. Firmalara ise toplamda 96 milyon lira para cezası kesildi.

Halk kandırılıyor

Yapılan denetimler bu kez internet sitelerini de kapsadı. Bakanlık internetten zayıflama çayları ve ilaç satışı yapan 5 bin 300 internet sitesinin kapatıldı. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcısı Fatih Tan, özellikle ilaç grubunda zaten hasta olan bir kişinin internet ortamında belki de ölümle sonuçlanabilecek bir şey ile karşılaşmasının söz konusu olduğunu belirtti. Tan, vatandaşlara endişe duymamaları gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu:

“Belki de ilaçta dünyadaki tek ve en güvenli sisteme sahip ülkeyiz. Yeter ki eczanelerden sağlık profesyonellerinin tavsiyeleri doğrultusunda ilaçlarını alsınlar. Ürünlerin pazarlaması, internet ve televizyon ile en ücra merkezlere kadar varabiliyor. Sahibi, menşei belli olmayan ürünlerin, daha fazla ve kolay yoldan para kazanma maksadıyla, özellikle ‘her derde deva’ denilen ürünler halkımız kandırılarak ya da dini duyguları sömürülerek satılmaya başlandı. Hiçbir teşhis ve tedavi edici ürün eczane dışında satılamaz. Sizi tedavi ettiği, iyileştirdiği, mucizevi etkiler gösterdiği söylenerek internetten, televizyondan satılan ürünlerin tamamı sahtedir.”

Deterjana da düzenleme gelecek

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanı Meral Karaaslan, 2015’te Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın alanına giren 3 bin 194 firmaya ait 76 bin 479 adet oyuncak ve kırtasiye ürününde güvensizlik tespit edildiğini ve firmalara toplam 1 milyon 870 bin TL para cezası kesildiğini söyledi. Karaaslan, “AB yönetmelikleri uyarınca kullanımına kısıtlama getirilen ağır metal sayısı 8’den 19’a çıkarıldı. 55 alerjen kokunun oyuncaklarda kullanımı yasaklandı. Gıdaların içine konan ya da gıdalarla birlikte verilen oyuncakların ayrı paketlere konulma zorunluluğu getirildi. Önümüzdeki günlerde deterjan ile ilgili alanlarda da yeni bir düzenleme ile AB mevzuatına tam uyum sağlanacak” diye konuştu.

Yanıltıcı beyan endişesi

Uygunluk Değerlendirmesi Derneği tarafından yapılan ankette en çok endişe duyulan sektörler sıralamasında ilaç- kozmetik sektörünün birinci sırada yer aldı. Tüketiciler sırasıyla gıda-tarım ürünleri oyuncak-kırtasiye, tekstil-ayakkabı ve inşaat alanında ürünlerden ciddi endişe duyduğunu ortaya koydu. İlaç-kozmetik grubunda tüketicilerin yüzde 26’sı “yanıltıcı beyandan”, diğer ürün gruplarında ise sağlığa zararlı olması ve Bakanlık onayı olmaması endişe yaratıyor.