Zayıflama ilacının komaya soktuğu Rumeysa 9 ay sonra taburcu oldu

Batman’da ‘FX15’ adlı zayıflama ilacını kullandıktan sonra kalp krizi geçirerek komaya giren Rumeysa Doğu, 9 aylık yaşam mücadelesinin ardından yoğun bakımdan çıktı ve taburcu oldu.

17 yaşındaki genç kız, “Aylardır ölü gibi hastanede yatmama neden olan zayıflama ilaçları yasaklansın. Benim yaşadıklarımı başkası da yaşamasın” açıklamasında bulundu.

Batman’da Haziran 2015’te internet üzerinden satın aldığı FX15 zayıflama ilacı nedeniyle rahatsızlanan ve kalp krizi geçiren 17 yaşındaki Rumeysa Doğu, önce Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı yaşamaya başlayan Rumeysa Doğu, durumunda iyileşme olmayınca sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla Ankara’ya götürüldü.



Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Göğüs Cerrahisi servisinde tedavisine devam edilen Rumeysa Doğu, 9 aylık tedavinin ardından gözlerini açtı. Bir hafta önce hastaneden taburcu olan Rumeyse Doğu’yu 9 ay boyunca yatağa mahkum eden ilaç ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yasaklama kararı ve toplatma girişimine rağmen halen internet üzerinden satılıyor.



Ürün internet sitelerinde satışın devam etmesine Rumeysa ve ailesi tepki gösterdi.



Aylarca yoğun bakımda yatan genç kız yaşadığı süreci Milliyet’e anlattı. Doğu, şunları söyledi:



“Ailemin bilgisi olmadan bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine zayıflama ilacını Instagram’dan sipariş verdik ve aldık. Birlikte kullanacaktık fakat kendisi hiç kullanmadı. Ben 20 gün boyunca kullandım. Kullandığım zamanda boğazımda bir yanma oluşuyordu ve midem ağrıyordu. Annem bu nedenle beni doktora götürdü. Kimseye kullandığım ilaç ile ilgili bir şey demedim. Sonra da komaya girdim ve aylarca hastanede kaldım. İlaç yüzünden 9 ayım boşa gitti.”



“Aylarca ölü gibi bir hastane odasında kaldım. Ailemin sürekli yanımda olduğunu hissediyordum. Ama anımsadıklarım pek net değildi. Hayal ile gerçek arasında yaşıyordum. Aylarca bir yatağa bağımlı uyumanın nasıl bir şey olduğunu anlatmak çok zor. Bu nedenle zayıflamak isteyen insanların doktor tavsiyesi olmadan bu tür ilaçları kullanmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü ben ölebilirdim, tesadüfen yaşıyorum. Aylardır ölü gibi hastanede yatmama neden olan zayıflama ilaçları yasaklansın. Yaşadıklarımı başkası da yaşamasın.”



Uzun bir süre serumla beslendiğini dile getiren Doğu, “Günlerce hatta aylarca serum ile beslendim. Doygunluk hissinden başka bir şey vermiyordu. En çok annemin yaprak sarması ve taze fasulyesini özledim. Şimdi sağlıklıyım ve her şeyi doyasıya yiyeceğim” diye konuştu.



Ölüm ilacının satışı sürüyor





FX15 zayıflama ilacının internet sitelerinde satışının devam etmesine tepki gösteren Rumeysa’nın annesi Gülen Doğu ise, “Kızımın yaşamı bizim için bir mucize oldu. 9 aydır kızım ile birlikte her gün biz de aynı acıyı bir kez daha yaşadık. Zayıflama ilaçlarından dolayı onlarca insan ölüyor, onlarcası aylarca hastanelerde yatıyor. Buna rağmen neden bu ilaçlar hala satılıyor. Kızımı ölüme sürükleyen FX15 neden hala satılıyor? Neden kimse bu duruma engel olmuyor? Kaç kişinin ölmesi lazım?” diye konuştu. Rumeysa’ya moral olsun diye ailece İstanbul’a tatile geldiklerini söyleyen anne, “Kızım hem fiziksel olarak hem de psikolojik olarak çöktü. Yaşadığı şeyler basit değildi. 3 defa ameliyat oldu. Uzun süre yatağa bağlı yaşadı. Biraz eğlenmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bu kısa tatil hem kızıma hem de bize iyi gelecek” dedi.