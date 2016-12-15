"Zaten yaşlılara yer vermiyorsunuz, şimdi de otobüsten mi atacaksınız?"

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, 65 yaş üstü vatandaşlar toplu taşımadan ücretsiz faydalanmamasına yönelik Change.org'da başlayan kampanyayı eleştirdi. Semercioğlu, gençleri eleştirdiği yazısında "Bana bak genç kardeşim; zaten artık kalkıp yer bile vermiyorsunuz, şimdi bir de emeklileri otobüslerden tamamen atmaya mı kalkıyorsunuz? İşe gidene, okula gidene otobüslerde yer kalmıyormuş. Bir sonraki otobüsle git, çok meraklıysan işine, okuluna yatağından biraz erken kalk, bir önceki otobüse bin!" diye yazdı.

Cengiz Semercioğlu'nun Hürriyet gazetesinin bugünkü (15 Aralık 2016) nüshasında yayımlanan 'Zaten yer vermiyordunuz şimdi de otobüsten atın!' başlıklı yazısı şöyle:

Aklı evvelin birinin Ekşi Sözlük'te yazdığı yazı sonrasında change.org sitesinde bir kampanya başlatıldı.

65 yaş üstü vatandaşlar toplu taşımadan ücretsiz faydalanmasın diye...

Neymiş efendim, 65 yaş üstündekiler işi gücü olmadığı için zeytin peynir almaya bile otobüsle, metroyla gidiyorlarmış, iş saatlerinde toplu taşımada gereksiz yoğunluk yaratıyorlarmış.

Bu ‘ihtiyarlar’ canları sıkıldıkça toplu taşımalarda geziyorlarmış, yolcu kalabalığı yaratıyorlarmış...

O nedenle 65 yaş üstüne verilen ücretsiz seyahat etme hakkı kaldırılmalıymış.

Bana bak genç kardeşim; zaten artık kalkıp yer bile vermiyorsunuz, şimdi bir de emeklileri otobüslerden tamamen atmaya mı kalkıyorsunuz?

İşe gidene, okula gidene otobüslerde yer kalmıyormuş.

Bir sonraki otobüsle git, çok meraklıysan işine, okuluna yatağından biraz erken kalk, bir önceki otobüse bin!

Toplu taşımalardan atmaya çalıştığınız o emekliler hayatları boyunca vergilerini ödeyerek o hakkı elde ettiler.

İster peynir almaya giderler otobüsle, ister çay içmeye...

Bir de aynı hak öğrencilere de tanınsın diye kampanya başlatılmış.

Öğrenciye bedava olsa aynı yolcu kalabalığı daha da artmayacak mı? O zaman nasıl gideceksin okuluna?

Onların derdi, gençliklerinden utanmadan emeklilerin haklarını gasp etmek.

Ya bize de bedava olsun ya da yaşlılar binmesin!

Yeter ki biz rahat edelim!

Ne hakla canım kardeşim, ne hakla?

40 yıl sonra sen de aynı yaşlara geleceksin.

Yaşlılığın, yalnızlığın, can sıkıntısının ne olduğunu sen de anlayacaksın.

Belki peynir almaya otobüsle gitmek gününün en önemli işi olacak. Belki eve kapanmaktansa boş boş şehri gezmeyi isteyeceksin.

O zaman mı diyeceksin “65 yaş üstüne toplu taşıma ücretsiz olsun” diye?

Hadi binlerce emekliden utanmadın, dedenden ninenden de mi utanmadın?

Bırak ne zararı var sana yaşlı insanların?

Yaşlılara toplu taşımada yer veren bir toplumdan, yaşlıları otobüsten atmaya kalkan bir topluma nasıl geldik biz?

Bir de 11 bin kişi imzalamış bu kampanyayı.

Toplu taşımada 65 yaş üstüne sınırsız kullanım verilmesin, aylık belli kotalar konsun, bunlara hiçbir itirazım yok, tartışılır.

Ama tamamen bu hak kaldırılsın demek...

Hele hele onlara ücretsizse öğrenciye de ücretsiz olsun demek yakışık almaz.

Bununla uğraşacağına otobüste yer vermeyi denesen inan daha az yorulursun.

Murat Boz’un suçu mu?

Hemşireler yine ayaklandı, “Cinsel obje olarak gösterilmeyi kabul etmiyoruz” diye...

Tartışma konusu Murat Boz’un oynadığı ve 23 Aralık’ta vizyona girecek olan “Dönerse Senindir” adlı film.

Filmin fragmanında ve basınla paylaşılan fotoğraflarda bir sahnede Murat Boz’un başındaki hemşireler mini etekli, göğüs dekolteli, seksi kızlar olunca hemşireler itiraz etti...

“Bu yapılan mesleğimize saygısızlıktır” diye...

Öğrendiğim kadarıyla bu sahnede Murat Boz bayılıyor ve hayal kuruyor, başındaki erkek hemşireleri de böyle görüyor.

Yani hemşirelerin itiraz ettiği görüntülerin sadece hayali olabileceğini gösteriyor.

Daha film ortaya çıkmadan hemşire birliklerinin bu tepkisi abartılı.

Sinemada her gördüğünüz mini etekli hemşireye itiraz etmeden önce bir filmi bekleyin.

Ayrıca rahatsız olduğunuz hemşire imajı bir tek bizim filmlerde yok, dünyadaki hemşireler neden bu tür sahneler gördüğünde ayaklanmıyor anlamış değilim...

Yine de hassasiyetinize tamamen itiraz etmiyorum.

Ama bu da Murat Boz’un suçu değil.

Ona gelene kadar bu filmin senaristi, yapımcısı, yönetmeni var. Oyuncu olarak Murat Boz en son eleştirilecek isim.

Tabii isim popüler olunca, hedefe ilk onu oturtmak işin en kolayı oluyor...

Yapımcının açıklaması: Bu bir hayal sahnesi

Hemşirelerin tepkisi üzerine “Dönerse Senindir” filminin yapım şirketi TAFF’ın yöneticileriyle konuştum.

Şu açıklamayı yaptılar:

“Tek bir fotoğraf karesine bakarak yargısız infaz yapılıyor.

Film izlendiğinde durumun göründüğü gibi olmadığı anlaşılacak.

Sonuçta bu bir film, üstelik çok eğlenceli bir komedi filmi. Bu da bir hayal sahnesi.

Hiçbir meslek grubunu rencide etmek gibi bir yaklaşımımız olamaz.”

Emirates’in reklamı

Emirates Havayolu’nun geçtiğimiz yıl başlattığı ve bu yıl da sürdürdüğü etkili bir reklam kampanyası var.

Avrupa Kupaları’ndaki karşılaşmalardan ve Amerika’daki beyzbol maçlarından önce Emirates’in hostesleri sahaya çıkıyor.

Ve uçaklarda uçuş öncesi güvenlik kurallarını hatırlatır gibi seyirciye maçla ilgili bilgiler veriyorlar.

Komik ve eğlenceli bilgiler.

Seyirciler eğleniyor ve Emirates’in de çok etkileyici bir reklamı oluyor.

Yani diyeceğim o ki; THY’nin iyi tanıtımlar yapması için illa Hollywood oyuncularına milyonlarca dolar dökmesi gerekmiyor.

Emirates örneğinde olduğu gibi iyi fikirlerle çok daha etkili tanıtımlar yapılabiliyor.