'Zaten ölecek ver ilacın sahtesini'

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği sahte ilaç operasyonunun ayrıntıları da ortaya çıktı. Beş bine yakın sahte kanser ilacının ele geçirildiği operasyonda, bir yıldır süren takip sırasında çetenin sahte kanser ilacı sattığı 10 hastaya ulaşıldığı ve uyarıldığı belirlenirken, çete üyelerinin kendi aralarındaki konuşmaları da kayıtlara geçti.

Mustafa Uçar'ın Vatan gazetesinde yer alan haberine göre, bir telefon görüşmesi sırasında, bir şebeke üyesinin “Bu ilacı bu adama verirsek bu adam kesin ölür” dediği, diğer şebeke üyesinin ise, “Ya boşver nasıl olsa zaten ölecek boşver” dediği ortaya çıktı. Emniyetin yaptığı operasyonda, kolon kanseri ve beyin tümörü hastalarının tedavisinde kullanılan Altuzan, meme kanseri tedavisinde kullanılıp, en hızlı ve olumlu cevabın alındığı Herceptin, lösemi hastalığının tedavisinde kullanılan Glivec gibi ilaçlar ele geçirildi. Çetenin bu ilaçlar haricinde, Alzheimer hastalarının kullanıldığı Enbrel, göğüs kanseri başta olmak üzere tüm kanser türlerinin tedavisinde kullanılan Xeloda, vücuttaki zararlı tümör hücrelerinin çoğalmasını engelleyen Nexavar ile tümörlü hücrelerin tedavisinde kullanılan Revlimid’i üretip hastalara sattığı ortaya çıktı.