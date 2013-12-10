10 ilde sahte ilaç operasyonu

İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen sahte ilaç operasyonunda, 56 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri piyasaya sahte ilaç süren bir şebekeye yönelik büyük bir operasyon başlattı. Yaklaşık 1 yıllık teknik takip ve istihbarat çalışmasının ardından İstanbul'un 25 ilçesi ile Ankara, Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa, Kocaeli, Adana, Ankara, Antalya ve Iğdır'da belirlenen 130 adrese baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında suç örgütünün yöneticilerinin de yer aldığı 56 kişi yakalandı.

Şebekenin piyasada az bulunan veya çok pahalı olan kalp ilaçları ile çok kullanılan ağrı kesicilerin sahtelerini yapıp Türkiye genelinde sattığı belirlendi.

Suç örgütü elemanlarının, sahte ilaçları Bağcılar'daki imalathanede ürettikleri, Fatih'teki depodan tüm Türkiye'ye dağıtımını yaptıkları tespit edildi.

Bağcılar'daki imalathane ile Fatih'teki dağıtım deposunda yapılan aramada, çok miktarda sahte ve son kulanma tarihi geçmiş ilaç ele geçirildi.

Şebekenin özellikle Türkiye'de bulunması zor olan ve kanser tedavisinde kullanılan ilaçların sahtelerini piyasaya sürdüğü öğrenildi.

Operasyon yapılan adreslerde poşetler içerisine istiflenmiş çok sayıda sahte kanser ilacı dikkati çekti.

Gözaltına alınanların bir bölümü Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Polis ekiplerinin operasyon düzenlenen adreslerdeki aramaları devam ediyor.