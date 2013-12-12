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Sağlık

Piyasadaki sahte ilaçlar Meclis’i de harekete geçirdi

CHP, sahte ilaç sorununa çözüm bulunması amacıyla Meclis araştırması istedi

12 Aralık 2013 22:31

Muzaffer Gençdoğan / ANKARA
 
Piyasadaki sahte ilaç olayıyla ilgili bazı illerde başlatılan operasyonlar devam ederken, TBMM de harekete geçti. CHP, konuyla ilgili olarak Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasını istedi.
CHP Manisa Milletvekili Eczacı Özgür Özel ve arkadaşları tarafından Meclis Başkanlığına verilen araştırma önergesinde, Şubat 2012 tarihinde ABD’nin en önemli sağlık otoritelerinden biri olan Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) tarafından kanser ilacı Avastin’in (Altuzan) sahtesi konusunda Türkiye’nin de uyarıldığı, konuyla ilgili bir soru önergesi de verildiği hatırlatıldı. Önergede, “Ancak Sağlık Bakanlığının konuyu o günlerde geçiştirdiği, şimdi yeniden bir sahtecilik operasyonu ile Bakanlığın ihmalkarlığının gün yüzüne çıktığı” savunuldu.  
 

Piyasada bulunmayan ilaçlar sahteciliğe kapı aralıyor

 
CHP’nin araştırma önergesinde, Türkiye’de piyasada olmayan ilaçlar sorununun artık düzenli krizler haline dönüştüğü ve piyasada bulunmayan ilaçların sahteciliğe kapı araladığı ifade edildi. Geçen Nisan ayında kanser hastası Dilek Özçelik ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar arasında geçen diyalogdan da bahsedilen önergede, vatandaşın normal şartlarda ruhsatlı olduğu için Türkiye’de kolayca erişebileceği ilaçlara hatalı politikalar yüzünden erişemediği, ilaçlarını piyasada bulamadığı için her türlü maddi güçlüğü de göze alarak ya yurtdışından ilaç temin eden ya da sahtesini üreten karaborsacıların, simsarların eline düştüğü kaydedildi. Önergede “Etkin tedavinin en önemli parçası olan ilaç tedavisinde yaşanan gecikmeler, eczanelerde bulunamayan ve SGK tarafından geri ödemesi yapılmayan ilaçlar, denetimsizlik ve yasal boşluk gibi sorunların bir sonucu olarak şu anda ülkemizde internet, karaborsa veya çantacılardan oluşan sahte ilaç sektörünün boyutlarının acilen araştırılması gerekmektedir” denildi.
 

İyileşemeyen hastaların vebali hükümetindir

 
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bundan 18-19 ay önce sahte ilaç sorunu ile ilgili Sağlık Bakanına bir soru önergesi vermiş ve bugün gazetelere yansıyan sahte ilaç operasyonunun içinde yer alan kanser ilacı Altuzan’ın da adını vererek konuyu Bakanlığın dikkatine sunmuştum. Ancak soru önergeme 3 ay sonra gelen cevapta konunun ne kadar baştan savma ele alındığı rahatlıkla görülebilir. Nitekim bugün karşı karşıya kaldığımız sahte ilaç sorunu işte bu ihmalkarlığın bir sonucudur ve o günden bugüne kadar söz konusu sahte kanser ilacı Altuzan’ı kullanan ancak iyileşemeyen herkesin vebali de hükümetindir” dedi.
“Kanser ilaçları sahteciliğin en kolay yapıldığı ancak en zor anlaşıldığı ilaçlardır” uyarısında bulunan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Çünkü bu ilaçlar fiyatlarının yüksek olması nedeniyle sahteciliği cazip olan ancak kullanıldığı hastalık gereği ilacın başarılı olup olmadığının bir ağrı kesici ya da bir antibiyotik kadar kolayca ölçülemeyeceği ilaçlardır. İlaç sahte olduğunda ilacın yapmadığı etki hastalığın seyrinden gibi düşünülerek, ilaç fayda vermedi gibi anlaşılabilecektir. Bu nedenle hasta ve sağlık personeli tarafından sahtesinin tespit edilmesi en güç ilaçlar kanser ilaçlardır.”

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