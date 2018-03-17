T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Zat-ı Mahfuz filminin galası Tatvan'da yapıldı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’in yetiştirdiği önemli kişilerin hayatlarının yer aldığı ve yönetmenliğini Sedat Yetkin’in yaptığı Zat-ı Mahfuz filminin galası Bitlis’in Tatvan ilçesinde gerçekleştirildi

17 Mart 2018 01:53

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’in yetiştirdiği önemli kişilerin hayatlarının yer aldığı ve yönetmenliğini Sedat Yetkin’in yaptığı Zat-ı Mahfuz filminin galası Bitlis’in Tatvan ilçesinde gerçekleştirildi.
Tatvan’da bulunan Yaşam Alışveriş Merkezinde gerçekleştirilen Galaya Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Tatvan Kaymakamı M. Ali Özkan, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ, bazı kurum amirleri, oyuncular ve vatandaşlar katıldı.
Galanın açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yönetmen Sedat Yetkin, filmin Bitlis’te yetişmiş 5 büyük filozofun hayatını anlattığını belirterek, \"İdrisi Bitlis’i, Şems-i Bitlis’i, Muştakbaba, Şükr-i Bitlis’i ve Saidi Nursi’yi konu alıyor. Filmi yaparken Türkiye’nin 3 farklı üniversitesi ile çalıştık. Bitlis Eren Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Araştırma olarak da İstanbul Üniversitesi ile birlikte çalıştık. Yıllık bir çalışmanın ardından sizlerle birlikteyiz. Bu bizim için bir gururdur. Bir şevktir. İnşallah insanlarımızın yaralarına derman oluruz. Bu filmle onların yaralarını sararız. Artık Bitlis’te bir yerlerde görünür. Aslında en büyük derdimiz budur. Bu filmle Bitlis’e olan vefa borcumuzu inşallah yerine getirmiş olurum\" dedi.
\'BİTLİSLİLER, SAHİP OLDUKLARI HER ŞEYİ BİTLİS’E BORÇLU\'
Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş ise, Bitlislilerin sahip oldukları her şeyi Bitlis’e borçlu olduğunu söyledi. Demirtaş, \"Bitlis ile ilgili bir talep veya proje geldiğinde tereddütsüz destek vermeye gayret ettik. Bundan sonra da böyle olacaktır. Zat-ı Mahfuz’da böyle bir projedir. Bitlis’in de ve yetiştirdiği şahsiyetlerin de çok fazla tanınmadığı, hak ettikleri yere gelemediklerini gören ve bir akademisyen olarak bu projeye destek verilmesine kanaat getirdim. Bu doğrultuda İdris-i Bitlis-i’yi tanıtmaya gayret gösterdim. Diğer akademisyen arkadaşlarımızda bu projede duyarlılık gösterdiler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, projenin hak ettiği yere geleceğine inanıyorum\" dedi.
Sedat Yetkin projede bölgenin insanlarını oyuncu olarak kullandıklarını, bunun bölgenin tanıtımına katkı sunacak bir proje olduğunu belirtti. Açıklamaların ardından Zat-ı Mahfuz filminin galasına katılanlar hep birlikte sinema salonuna geçerek, filmi izledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA BİTLİSinSedat YetkininZatı MahfuzBitlisin TatvanTatvandaYaşam Alışveriş MerkezindeGalaya Bitlis ValisiUstaoğlu Tatvan KaymakamıAliTatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy Bitlis ErenRektörü Prof Dr Erdal Necip Yardım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24