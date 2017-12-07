Zarrab'ın uçağına da el kondu

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla davasında tanık sıfatıyla ifade veren ve birçok Türk yetkiliye rüşvet verdiği yönünde iddialarda bulunan İran ve Türkiye vatandaşı iş adamı Reza Zarrab'ın sahip olduğu ARE Havacılık şirketine ait iş jetine İstanbul Atatürk Havalimanı'nda el kondu.

MNG Jet hangarında bulunan Challenger 300 tipi uçağın en son 30 Kasım 2017 tarihinde uçtuğu belirtildi.



ABD'deki davada tanık sıfatıyla ifade veren Zarrab ve yakınlarının malvarlıklarına 1 Aralık'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında el koyma kararı alınmıştı. Karardan 7 gün sonra yetkililer Atatürk Havalimanı Genel Apronu'ndaki MNG Jet'e ait hangara gelerek, Zarrab'a ait uçakla ilgili de işlem yaptı. (DHA)