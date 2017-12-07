Zarrab'ın, Ebru Gündeş'e "60 yıl hiç ayrılmayacağız" diyerek hediye ettiği yata el konulacak mı?

ABD'nin İran'a yaptırımlarını deldiği iddiasıyla tutuklanan, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılandığı davada 'tanık' olmayı kabul ederek ifade veren Türk-İran asıllı iş adamı Reza Zarrab'ın “60 yıl hiç ayrılmayacağız” diyerek eşi Ebru Gündeş'e aldığı “60 Years” adlı 7 milyon Euro’luk yatın, 1.5 yıl önce Bodrum’da bir tersaneye çekildiği öğrenildi. Malta bayraklı olan yatın Zarrab’ın el konulan mal varlıkları arasında olup olmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmazken, yatın eşi Ebru Gündeş ya da başka bir kişinin üzerinde olması halinde el koymanın yapılamayacağı belirtildi.

Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye’deki tüm mal varlığına el konulmasından sonra gözler Zarrab’ın şirketleri, evleri ve sahip olduğu mallarına çevrildi. Zarrab’a ait olduğu belirtilen Malta bayraklı 7 milyon Euro değerindeki “60 years” adlı yat, Zarrab ABD’de tutuklandıktan sonra denize indirilmedi. 2012’de suya indirilen yat, 2016’nın mayıs ayından beri bakım için çekildiği Bodrum İçmeler’deki Ağanlar Tersanesi’nde bulunuyor.

İşlem yapılmadı

Zarrab’ın tutuklanmasından sonra Türkiye’de bulunan malları konusunda tasarrufa gidilmesiyle 45 metrelik yat da suya indirilmedi, personelinin işine son verildi. Bodrum Liman Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre “60 Years” adlı yatla ilgili herhangi bir işlem yapılmadı. Malta bayraklı olan yatın Zarrab’ın el konulan mal varlıkları arasında olup olmadığı konusunda herhangi bir açıklama yok. Yatın eşi Ebru Gündeş ya da başka bir kişinin üzerinde olması halinde el koymanın yapılamayacağı belirtildi.

"60 yıl" sözü

Yatın en önemli özelliği ismi... Zarrab’ın “60 Years” adını verdiği yatı ismi, işadamının evlenirken Ebru Gündeş’e verdiği “60 yıl hiç ayrılmayacağız” sözünden geliyor. Zarrab bu sözden hareketle göğsüne “60 yıl” yazılı dövme yaptırırken, aynı ifade çiftin Kanlıca’daki yalılarının kapısında da yazılı.

2012’de suya indirildi

Zarrab’ın Ebru Gündeş’le evlendikleri 2010 yılında yapımına başlanan lüks motor yat, 2 ay boyunca kapsamlı testlere tabi tutulduktan sonra Royal Craft Yachting tarafından Haziran 2012’de suya indirilerek Zarrab’a teslim edildi. O yıl, Monaco’daki Yat Show’da da sergilenen ‘60 Years’ın iç yerleşimi ve donanımı İstanbul Tuzla’da tamamlandı. Yatın dizaynına bakıldığında güvertesinde tavandan açılan televizyon ve dönerek bara dönüşen dolap, yine havuzlukta gösterişli elips masa görülüyor.

Kimlik kartı

- Boyu: 45 metre 72 santimetre

- Genişlik: 8 metre 30 santimetre

- Kamara sayısı: 4

- Motor gücü: 2*650

- Seyir hızı: 11 knot n Maksimum hız: 13.2 knot

- Yelken alanı: 1030 metre

- Özellikleri: İçinde jet ski ve 3 tekerlekli motosiklet park alanı var. İskelede bir jakuzisi de bulunuyor. Mürettebat için de 3 kamaraya sahip.