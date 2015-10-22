Reza Zarrab'ın ortağı Zencani'nin Onur Air'i için İran'dan dava: Şirket devletimize ait!

İran Petrol Bakanlığı, ‘Onur Air’in tamamının İran’da idam cezasıyla yargılanan 17-25 Aralık davalarında adı geçen Reza Zarrab'ın işadamı ortağı Babek Zencani’nin yediemini Mehdi Şems’e dolayısıyla İran devletine ait olduğu iddia etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İran ilk kez Türkiye’de özel bir şirkete karşı dava açtı. Zencani, İran devletine olan borçlarının bir bölümüne karşı Onur Air’deki hisselerini bakanlığa devretmişti.

Reza Zarrab’ın ortağı olarak bilinen ve İran devletini 2.8 milyar dolardolandırmak suçlamasıyla idam cezasıyla yargılanan İranlı işadamı Babek Zencani’nin yurtdışındaki malvarlığına el koyan İran, 2013’de 250 milyon dolara Onur Air’i alan İranlı Mehdi Şems ile Türk vatandaşı Kudret Tuncel’in aslında Babek Zencani’nin yedieminleri olduğunu savunarak, havayolu şirketinin tamamının Şems’e dolayısıyla devlete ait olduğu iddiasiyla Türkiye’de bir dizi dava açtı.

Mahkeme, dava sonuçlanana kadar Onur Air’in hisse devri için Kudret Tuncel dışında diğer ortağın izninin gerekli olduğu yönünde tedbir koydu. Böylelikle hisse satışı Şems´in iznine bağlandı. İran devleti de tarihinde ilk kez Türkiye’de özel bir şirkete karşı dava açmış oldu. Dava dilekçesinde, 9 Ocak 2015 tarihinde imzalanan bir sözleşmeyle Kudret Tuncel’in, kağıt üzerinde kendisine, ancak gerçekte Babek Zencani’ye ait olan on milyonlarca dolar bedelindeki hisselerin tamamını bedelsiz olarak şu andaki sahibi Cankut Bagana’ya devrettiği de iddia ediliyor.

2013’te Bagana satmıştı

Onur Air’in 2013 yılı Mayıs ayında o dönemde sahibi olan Cankut Bagana tarafından 250 milyon dolara Türk asıllı Kudret Tuncel ile Dubai’de yaşayan İran asıllı İngiliz iş adamı Mehdi Şems’e satıldığı açıklanmıştı. O dönemde, İranlı işadamı Babek Zencani’ye ait Qeshm Airlines’ın gerçek alıcı olduğu iddia edilmiş ancak bu iddia her iki taraftan da yalanlanmıştı. Ancak İran Petrol Bakanlığı yaklaşık iki buçuk ay önce İstanbul’da açtığı davalarda, Türk Ticaret Kanunu gereği hisse çoğunluğunun bir Türk vatandaşında bulunması gerektiği için Mehdi Şems ile Kudret Tuncel arasında 29 Haziran 2012’de bir yedieminlik sözleşmesi imzalandığı, imzalanan bu sözleşmeyle Tuncel’in Şems’in yediemini olduğu iddia edildi.

Birbirlerinin yedieminleri

Dava dilekçesinde 2013’te Onur Air’in yüzde 92.8 hissesine sahip olan Ten Tour’un yüzde 49’unun Babek Zencani’nin yediemini olan Mehdi Şems’e, yüzde 51’inin de Mehdi Şemsi’in yediemini olan Kudret Tuncel’e satıldığı belirtiliyor. İddiaya göre Mehdi Şems, imzalanan yedieminlik sözleşmesi ile Onur Air hisselerinden Ten Tour’a ait yüzde 92.8 hisse dışında kalan yüzde 7.2 hisseyi de satın alacağını bildirdi. Yani Mehdi Şems o dönemde hem Onur Air’in, hem de Onur Air’in yüzde 92.8 hissesini elinde bulunduran Ten Tour’un yüzde 100 hisselerini aldı ve yeni Türk Ticaret Kanunu doğrultusunda Ten Tour’un yüzde 51’ini, Onur Air’in de yüzde 3.67’sini yediemini olan Kudret Tuncel’e devretti. Mehdi Şems ve Kudret Tuncel, 23 Şubat 2014’te İran Petrol Bakanlığı’nın gözetiminde, Tahran 518. Noteri huzurunda imzaladıkları bir vekaletnameyle Onur Air ve Ten Tour’a ait şirket hisselerinin yüzde 100’ünü ve tüm yasal haklarını bedelsiz olarak cezaevindeki Babek Zencani’ye devrettiler. Babek Zencani ise İran devletine olan borçlarının bir bölümüne karşılık Onur Air’deki hissedarlığından gelen tüm haklarını İran Petrol Bakanlığı’na devretti. Onur Air’in satın alınmasında İran devletinin parasından harcandığını düşünen Petrol Bakanlığı, havayolu şirketinin tamamının İran devletine ait olduğu iddiasıyla iki buçuk ay önce Türkiye’de bir dizi dava açtı.

Bagana hisseleri bedelsiz aldı

İran Petrol Bakanlığı tarafından İstanbul’da açılan davalardan birinde, 9 Ocak 2015 tarihinde imzalanan bir sözleşmeyle Kudret Tuncel’in, kağıt üzerinde kendisine, ancak gerçekte Babek Zencani’ye ait olan on milyonlarca dolar bedelindeki hisselerin tamamını bedelsiz olarak Cankut Bagana’ya devrettiği öne sürüldü. Yasal olarak bu hisse devrini yapabilmesi için Mehdi Şems’ten izin alması gerektiğine dikkat çekilen dava dilekçesinde, Cankut Bagana’nın, şirketten alacağı olduğunu öne sürerek Kudret Tuncel’in hisselerini “Bila Bedel” (Bedelsiz) olarak satın aldığı iddia ediliyor. Dava dilekçesinde, Kudret Tuncel’in bu satış işlemini diğer ortak Mehdi Şems’in izni olmadan yaptığı belirtilerek, “Bu nedenle taraflar arasında imzalanmış sözleşmeler hükümsüzdür” denildi.

Onur’un hisse satışına tedbir

Dava dilekçesinde, Onur Air’in 24 Nisan 2015 tarihli genel kurul toplantısında, şirket sözleşmesinin 6. maddesinde yer alan “hissedarlardan hiçbiri yönetim kurulunun ve diğer ortakların iznini almadan, hissesini hissedarların dışında kimseye satamaz” ifadesinin yönetim kurulu başkanı Hamit Cankut Bagana tarafından Mehdi Şems’in yokluğunda değiştirdiğini belirtilerek, “Onur Air’in diğer hissedarı olan Hamit Cankut Bagana, Mehdi Şems’den izin almaksızın hem Onur Air’deki hem de Onur Air’in hissedarı olan Ten Tour’daki bütün hisselerini satmayı planlamaktadır” denildi. İstanbul’da görülen davanın Eylül ayında görülen duruşmasında, mahkeme, Onur Air’in 24 Nisan 2015 tarihli genel kurulunda, şirket sözleşmesinin 6. maddesinde değişiklik yapılması yönünde alınan kararların yürütülmesinin durdurulmasına yönelik tedbir kararı aldı. Bu da Onur Air’in, Mehdi Şems’in rızası olmadan hisse devri ya da satışı yapamayacağı anlamına geliyor.



Onur Air’in cevabı

İddialarla ilgili Onur Air yetkilileri, “Onur Air olarak; dava aşamasında bulunan bir konu ile ilgili tek yanlı anlatımların kamuoyunu yanıltacağını, soru-cevap ortamı yaratılmasının uygun olmayacağını düşünüyoruz” dedi.



İran’da Şems de yargılanıyor

İran devletini 2 milyar 800 milyon dolar dolandırmak suçlamasıyla Tahran’daki Devrim Mahkemesi’nde yargılanan İranlı işadamı Babek Zencani’nin yargılandığı davanın Ekim ayının başındaki ilk duruşmasında, savcı, Zencani’nin “İran dışındaki ülkelerdeki tüm mallarına, hatta Zencani’nin sahte bir şekilde başka kişilere devredilen mallarına bile İran İslam Cumhuriyeti’nin çıkarları doğrultusunda el konulmasını talep ediyorum” demişti. Duruşmada Zencani ve beraberinde yargılanan iki eski ortağı H.F.H. ve M.SH hakkındaki iddianameyi okuyan Savcı vekili, aynı zamanda İngiliz vatandaşlığı olan İranlı işadamı M.SH’nin Türkiye’de Onur Air Havayolu şirketinin hisselerini satın almak için İran’ın petrol parasından 235 milyon dolar harcadığını söylemişti. İddianamede isminin baş harfleri M.SH olarak geçen kişinin Mehdi Şems (Shams) olduğu belirtiliyor.